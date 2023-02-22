 

Ученые обнаружили признаки неизвестной ранее скрытой структуры внутри ядра Земли

22.02.2023, 23:02, Разное
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Сотрудники Австралийского национального университета заявили, что наша планета напоминает матрешку. Внутри нее находится сфера из железа и никеля, раскаленная до температуры поверхности Солнца — 5500-6000 градусов.

Благодаря сейсмическим сетям по всему миру удалось выяснить, что планета Земля состоит из четырех слоев: горной породы, мантии, внешнего и внутреннего ядра. Последнее из-за огромного давления остается очень твердым, но раскаленным.

Со временем внутреннее ядро планеты постепенно увеличивается в связи с остыванием Земли и затвердеванием сплавов внутри него. Это позволяет небесному телу обладать собственным геомагнитным полем.


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