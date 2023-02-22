В оттенках ледяного синего и с жакетом-оверсайз: как и с чем носить цветок-чокер в гости на свадьбу

В трендах нынешнего сезона находится цветок-чокер, который делает образ романтическим и восхитительным. Если вы приглашены на свадьбу в качестве гостя, выбор этого аксессуара будет более чем уместным. Рассмотрите несколько вариантов оригинальных цветов и выберите для себя самый прекрасный.

Бугенвиллия

Цветок из ткани, который напоминает бугенвиллию, смотрится просто восхитительно. Пурпурный цвет сегодня в тренде, да и сама форма цветка также является очень привлекательной. Асимметричный подол платья, мысообразный вырез, обувь на шпильке или высоком каблуке, а также сумочка в тон сделают образ стильным и законченным.

Романтический образ

Отличная идея, чтобы прийти в качестве гостьи на свадьбу. Платье мини сегодня в тренде относительно свадебной моды, а алый его цвет с цветком того же оттенка будет смотреться очень привлекательно. Дополнит образ сумочка в виде сердечка и обувь на шпильке.

Универсальный аксессуар

Речь идет о цветке на шнурке в бордовых тонах, которые сегодня в тренде. Преимуществом этого чокера является то, что вы можете его использовать для любого наряда. Выберите комплект одежды, который вам больше всего импонирует, и добавьте этот оригинальный элемент. Эффект будет потрясающим.

Чокер в виде цветка из камней

Также очень оригинальный стильный аксессуар, который украсит любой наряд. Наденьте платье миди с разрезом с рукавами длиной в три четверти бордового цвета и дополните его чокером. Наряд будет выглядеть просто потрясающе.

Ледово-голубой комплект

Очень стильный комплект, состоящий из топа, брюк, накидки из искусственного меха и чокера в виде цветка (из материала, который использовался для комплекта). Голубые и синие оттенки выглядят просто потрясающе, фасон также очень привлекательный, поскольку подчеркивает красоту фигуры. Дополните наряд красивой обувью на шпильке или высоком каблуке, а также эффектной сумочкой со стразами (отличный вариант, если обувь также будет украшена стразами). Цветок-чокер, в свою очередь, подчеркнет красоту зоны декольте и сделает образ завершенным.

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В стиле бохо

Если вы являетесь поклонницей стиля бохо, можете себя не сдерживать. Чокеры в виде цветов в этом стиле сегодня также в тренде. Вы можете использовать любые материалы, вплоть до высушенных натуральных цветов, это поможет сделать образ креативным и экстравагантным. К тому же такое украшение будет гармонично сочетаться с любым комплектом одежды.

Золотой чокер

Необязательно использовать простые материалы, можно отдать предпочтение благородному металлу. К примеру, чокер в виде цветков из золота на шее гостьи будет смотреться шикарно и стильно. Украшение аналогичного дизайна, кстати, прекрасно впишется в повседневный лук. Его можно сочетать даже с джинсами и с кардиганами.

На контрасте

Можно выбрать цветок-чокер, выполненный из материала наряда, а можно сыграть на контрасте как материала, так и цвета. К примеру, отлично смотрится черный цветок в сочетании с голубым жакетом. Можно также использовать другие яркие сочетания, это будет выглядеть нарядно и стильно.

С жакетом оверсайз

Очень стильно и эффектно смотрится цветок-чокер с жакетом оверсайз. Выберите оригинальный цвет одежды и аксессуара или сыграйте на контрасте (например, черные вещи и красный аксессуар). Образ получится целостным и завершенным, для низа можно выбрать мини-юбку или брюки-трубочки.

Комплект из цветов

Оригинальной будет идея сочетать цветок-чокер с аксессуарами, использованными в качестве декоративного оформления наряда. В данном случае речь идет о мини-платье с такими же цветами на передней части наряда. Дополните платье обувью на шпильке, а поверх него наденьте укороченный блейзер.