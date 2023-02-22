Мнение: Русская улыбка

Всем известна главная бытовая претензия вновь приехавших россиян к американцам в их естественной среде обитания: большинство «наших» дико раздражает, что в Америке все всё время ЛЫБЯТСЯ. Именно этот глагол – вроде бы форма от обычного «улыбаться», да не совсем. Когда русский человек говорит «лыбится», это означает, что он улыбку видит, но при этом её осуждает. Не считает уместной и вообще подозревает, что улыбающийся – какой-то дурачок или искусно притворяется. А тут еще – целые улицы таких дурачков! Определенно, в этих америкосах есть что-то не то (с).

«Лыбиться» или «давить лыбу» – это, с точки зрения русского человека однозначно плохо. Нормальный человек так делать не будет! И вот тут ключевой вопрос – а почему, собственно? Откуда у нас такое представление про «нормальных людей»? Ответ тут может быть только один: «нормальные» для любого из нас – это люди, которые окружали нас в детстве. Среди кого мы росли – те и задают нам «норму». Такова особенность ребенка: хочет он или нет, а свою «норму» он выстраивает в соответствии со своим первичным опытом – другого-то нет.

Отсюда и получаем вывод: русские так не любят американские постоянные улыбки – потому что мы, почти все, выросли в окружении хмурых или по крайней мере нейтральных лиц. И именно это мы считаем за «норму», чаще всего – подсознательно, даже не отдавая себе в этом отчета.

Соответственно, распространенное (среди русских) убеждение, будто бы американские улыбки «фальшивы» или свидетельствуют о «неискренности» – вовсе не говорят о том, что неким седьмым чувством наши люди в Америке ощущают эту самую неискренность. Скорее перед нами типичный случай так называемой рационализации, когда «ответ подгоняется под якобы известное решение». Мысленный путь тут такой: из убеждения в «ненормальности» постоянных улыбок у американцев делается вывод «значит, с ними что-то не так», а «что не так» как бы сразу понятно: конечно – они притворяются! А почему притворяются? А потому что неискренние, наверно, обмануть хотят!

Вот так и формируется это – странное, потому что тотальное – обвинение чохом всех американцев (а порой и просто всех иностранцев) в притворстве и неискренности. Несмотря на явную несуразность, его очень любят использовать в своих писаниях отечественные пропагандисты, чья задача – вызвать у русских людей недоверие к тлетворному Западу. Смешно, но поводом для этого служит не что иное, как… улыбка.

Но тут возникает более глубокий вопрос: а как вообще у нас в стране сложилась такая «норма» – не улыбаться? Ведь точно как русские привыкли проклинать «голливудские улыбки» чужестранцев – так же сами иностранцы, побывавшие в нашей стране, не устают поражаться хмурости и мрачности россиян. Причем это тянется еще с 19 века! У иностранцев, впрочем, готова теория на этот счет: русские – это, мол, северяне: тяжелый климат, суровая природа, мало солнца, мало тепла. Откуда ж, мол, взяться улыбкам?

Однако в самой России такая теория отнюдь не пользуется популярностью. А если точнее – сами русские люди вовсе не считают себя «мрачными и хмурыми», что естественно: нет, они (мы!) считаем себя вполне нормальными. Просто мы (так мы думаем) улыбаемся только когда надо – когда, так сказать, в улыбке назрела насущная необходимость. Когда не улыбнуться просто НЕЛЬЗЯ – например, очень хочется выразить симпатию какому-то понравившемуся человеку. Или нас действительно развеселила чья-то удачная шутка.

Отсюда следует неожиданный вывод: русские рассматривают улыбку как РЕСУРС. Как нечто, чем вовсе не следует делиться направо и налево – самим пригодится! Много будешь улыбаться – самому ничего не останется! Такое, в общем, несколько куркульское отношение к улыбке.

Вроде бы объяснение совсем ни в какие ворота; ну в самом деле – какой «ресурс»?? Улыбка – это ведь нечто нематериальное, как ее может быть «много»? Но тем не менее – в этом подходе явно что-то есть. Попробуем приглядеться повнимательнее…

И без климата и суровой природы нам все-таки не удастся обойтись! Зато мы получим подтверждение, что определенная «жадность на улыбку» в России – это действительно не случайная индивидуальная особенность отдельных индивидов, но натуральная национальная черта, продиктованная особенностями территории нашего проживания. И здесь нам подскажет знаменитый русский поэт. Тютчев писал о России:

«Эти бедные селенья,

Эта скудная природа —

Край родной долготерпенья,

Край ты Русского народа!»

Бедность, скудость – ключевые слова. Южная природа ЩЕДРА, северная природа СКУДНА; кто-то вспомнит про нефть и газ и станет яростно спорить – но от века все русские писатели, поэты и путешественники сравнивали Север и Юг именно в таких выражениях. С детства воспринятое ощущение СКУДОСТИ – вот что, по всей видимости, отразилось на поколениях русских людей и заставляет их по сей день «держать лицо на замке».

«Чего изволите»

А ведь улыбка по своей природе обозначает радушие, приглашение, а в конечном итоге – предложение. «Я готов кое-что предложить», «у меня есть что-то, чего у тебя нет». Не зря, к примеру, в Китае даже есть пословица на сей счет: «Тот, кто не умеет улыбаться, никогда не сможет держать лавку».

В холодной России, однако, держать лавку – занятие для очень немногих. Вплоть до того, что, по дошедшим до нас свидетельствам времен наполеоновского нашествия, французы в 1812 году, захватившие Смоленск, были откровенно поражены тем, что в этом (достаточно крупном по тем временам) городе по их меркам НИЧЕГО не было! Ни лавок, ни магазинов, ни кабаков. Нет, конечно, что-то где-то вроде как было – но в настолько мизерном количестве и масштабе, с настолько бедным ассортиментом – что французы, оставшись несолоно хлебавши, в первый раз усомнились в успехе и вообще целесообразности своего похода вглубь столь скудной и негостеприимной земли.

«Эти скудные равнины…» Жителям скудных равнин, по русской поговорке «топором подпоясанным», в окружении таких же как они крайне бедных людей действительно, пожалуй, не было смысла «лыбиться» во все 32 (или 16, или сколько осталось) зуба. Ведь улыбка воспринимается как приглашение или чего доброго предложение – а что мог предложить бедный человек? Бедному нечем делиться и нечего продавать – все, что у него есть, это то, что крайне необходимо ему самому для выживания. Проще говоря, у бедного нет ничего лишнего – и именно поэтому у него нет никакого резона улыбаться. В частности, потому, что кто-то может решить, что это «лишнее» у него все-таки есть – да и позарится что-то очень нужное забрать себе… Именно отсюда, по всей видимости, восприятие улыбающегося как «дурачка», «юродивого» – ведь человек таким образом подставляется, навлекает на себя беду…

Поэтому с точки зрения русского бедного человека самое правильное – это «держать рожу кирпичом», с недвусмысленным сигналом всем встречным «ко мне лучше не подходи»: так оно надежнее и спокойнее. Посмотрел русский человек, сделав свое лицо погрознее, в мрачную харю идущего навстречу другого русского – оба с удовлетворением подумали: «вот идет нормальный мужик, не иностранец какой-нибудь!» И чинно разошлись. А с этими вашими улыбками…

В этом подходе улыбка – это вообще, по сути, сигнал «только для своих». Улыбнуться можно даже не просто «своим», а только – очень близким. Улыбка тут – как внезапно распахнутые двери, приглашающие войти. А в условиях Русского Севера двери долго держать открытыми – просто безумие, всё помещение выстудишь. Поэтому так: открыл, впустил – тут же снова плотно закрыл. И без баловства!

И отсюда же, кстати, неприятная русская традиция бытового хамства и грубости, которую, кстати, многие русские даже почти не замечают, настолько она кажется «в порядке вещей». Тут сразу вспоминается традиционная русская фраза для таких случаев – «Да ты что, обиделся, что ли?»

Откуда эта манера обхамить случайного человека во вроде как даже превентивном порядке, когда он еще даже ничего и не сделал? Внимательно прочитавший начало главы сразу догадается: конечно, бытовое хамство – это же своего рода «антиулыбка»! Улыбка с обратным знаком – то есть бытовой ритуал, служащий цели отпугнуть всякого «чужого»! Если улыбка – это способ «впустить», открыть двери на «свою «территорию», то в случае хамства русский человек как бы сам выступает в роли сторожевого пса для своего внутреннего пространства. Все ведь слышали, как в деревнях за заборами собаки заливаются лаем, даже когда кто-то просто мирно проходит мимо?

В русском языке, кстати, само понятие «беспричинно обхамить» имеет синоним – «облаять». Тут – всё та же дань повсеместной скудости: первичная цель бедного человека – отогнать, послать подальше, дать понять, что «у меня ничего нет и вам ничего обломится». По сути, вся эта хмурость и готовность чуть что сорваться на лай – лишь показатель стратегии выживания, которой всегда на протяжении истории в первую очередь придерживался русский народ.

Не до улыбок нам. Проходи мимо, добрый человек. Не останавливайся.