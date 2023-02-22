Новое путешествие Кристины – Личное мнение

Эксперты соцсетей сообщают, что Кристинка Асмус снова улетела в Египет.



Фото: Соцсети

Одного раза не хватило, и я понимаю, почему. Дома у Гарика особо-то и смотреть, наверное, нечего.

А в Луксоре — древняя старина. Много впечатлений и гостиницы, судя по всему, хорошие.

«Мою реакцию на Карнакский храм можно увидеть на втором фото. Я ходила между колоннами и не могла в это поверить. Грандиозный музей под открытым небом! А еще мы наблюдали настоящие раскопки. В общем, если собираетесь в Египет и выбираете между Гизой и Луксором… Однозначно Луксор!»

Нет, ну это же просто замечательно и так романтично — улететь в Египет, чтобы изучить всё под открытым небом.

Кто спросит — долго ещё по улицам обжиматься будете? А ты им сразу в ответ: да ничего вы не понимаете, это же такая старина и раскопки!

А дома — что? Дома Гарик в диван дышит. Друзей не приведёшь, потому что это не твоя жилплощадь в полном пользовании.

Не знаю, кто оплачивает путешествия Кристины в Египет. Сама наверное. Или можно скинуться напополам с кем-нибудь — тоже неплохой вариант.

Куда бы ещё посоветовать слетать Кристине? Где сейчас не сезон, чтобы недорого? Ну, и старина, чтоб была, и романтика.

—