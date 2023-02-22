Мнение: Деградация американских СМИ, глупые американские студенты и грязная работа на США

1. США всё больше напоминают поздний СССР. Американцы перестали доверять своему государству и своим СМИ, транслирующим точку зрения правящей партии (ссылка):



В США обостряется кризис доверия к мейнстримовым медиа. Социологи из Gallup установили, что большинство опрошенных американцев относятся негативно к медийщикам. И больше половины уверены, что журналисты сознательно их обманывают.

Этот кризис доверия уже привёл к плачевным последствиям для многих медиа-структур. Например, число постоянных подписчиков Washington Post рухнуло ниже 3 миллионов. А прибыль газеты – рупора разведсообщества США – в первой половине 2022 года упала до 70 миллионов долларов.

Не лучше обстоят дела у CNN. Дневная аудитория телеканала за два года сократилась на 80% – и сейчас не превышает полумиллиона зрителей. Прибыль CNN в прошлом году сократилась до восьмилетнего минимума. И в редакции проходят масштабные увольнения персонала. Каналу пришлось даже выставить на продажу свою штаб-квартиру в Атланте – где он находился с 1987 года.

Сокращение сотрудников устраивают и многие другие – кроме Washington Post и CNN ещё NBC, где хотят сократить треть своей дневной программной сетки, а также BuzzFeed, Vice и NPR. У всех из них наблюдается резкое падение рейтингов – и отток рекламодателей.

Впрочем, у граждан СССР не было особого выбора: либо ты читаешь газету «Правда» и её аналоги, либо обсуждаешь политику на кухне (максимум, читаешь самиздат или слушаешь вражеские голоса на «Радио Свобода»). А вот у современных американцев выбор есть: во-первых, пока ещё работает немало веб-сайтов с альтернативной информацией (консервативные площадки всё больше набирают популярность), во-вторых, цензуру в американских соцсетях слегка прикрутили после громких скандалов с Фейсбуком и Твиттером. Опять же, есть альтернативные соцсети, меньшие по размеру аудитории.

Поэтому, несмотря на тотальный цинизм и враньё демократов, на везде и всюду пропихиваемую ими повесточку, у американских консерваторов ещё сохраняются шансы объединить свой электорат, чтобы мирным путём, без революций и переворотов вернуться к власти США (напомню, что последние президентские выборы были подтасованы и украдены демократами).

2. Сергей Цветков приводит перевод статьи Роберта Вайсберга в американском издании American Thinker. Речь идёт о деградации образования в США и падении среднего IQ студентов (ссылка):



Профессора часто жалуются на то, что нынешнее поколение студентов менее интеллектуально развито, чем в начале их карьеры много лет назад. От такого недовольства, конечно, легко отмахнуться — так ведь было на протяжении тысячелетий. К сожалению, на этот раз речь идет не об обычной ностальгии по “старым добрым временам”.

Есть множество отдельных примеров, которые свидетельствуют о низком уровне знания материала, сокращении учебных программ, проектах в форме альбомов для вырезок, количества коррекционных классов в колледжах, многочисленных случаях завышения оценок и популярности таких дисциплин как гендерные исследования.

Мы вкладываем сотни миллионов в развитие школ, но уровень образования за последние полвека не меняется. Добавьте сюда бесчисленные истории о неграмотности среди абитуриентов, несмотря на сокращение численности классов и дорогостоящие реформы. С точки зрения эволюции, американцы, похоже, начали движение вспять.

В качестве примера вышеописанного можно привести данные Общего социального исследования (General Social Survey, GSS) о среднем IQ по десятилетиям среди аспирантов, бакалавров и старшеклассников. Это сложный вопрос, учитывая изменения в демографии Америки и трудность определения IQ с помощью опросов, но цифры в любом случае тревожные.

Данные разделены на три группы: обладатели документов о среднем образовании, степени бакалавра и магистра. Затем идет градация по десятилетиям, начиная с 1960-х и заканчивая 2010-ми. Общая для всех групп закономерность заключается в неуклонном снижении показателей IQ. Например, в 60-х у абитуриентов средний IQ составлял 99,3, а в 2010-х снизился до 93,5. Аналогичный спад зафиксирован среди бакалавров — со 113,3 до 100,4 и среди магистрантов — со 114,0 до 105,8.

Печальная картина. Тот факт, что в 2010 году показатель IQ среднестатистического студента составлял 100,4 (почти идентично среднему показателю по стране), говорит о том, что мы не можем дать способным молодым людям достойное образование. Что еще хуже, при среднем показателе около 100 многие из зачисленных на курс ребят набирают меньше и подходят только для тех профессий, что не требуют особых навыков. Реальность может оказаться еще печальнее, если не учитывать множество толковых иностранных студентов, которые сейчас обучаются в высших учебных заведениях США.

Данный спад имеет серьезные последствия для преподавателей. За исключением наиболее избирательных учебных заведений, многие старшекурсники неспособны понимать сложные аргументы и даже отличать то, что профессор говорит от того, во что он сам верит. Утверждение “Многие немцы считали Гитлера спасителем” превращается в “Профессор сказал, что Гитлер был спасителем”!

3. Российские пранкеры недавно дозвонились не только до Ангелы Меркель, которая подтвердила свою позицию, что Минские соглашения были выигрышем времени для Украины.

Они поговорили ещё и с бывшим министром обороны США, который указал на роль Украины для Запада куда как более прямо (ссылка):

Бывший министр обороны США Марк Эспер в разговоре с российскими пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров) заявил, что Украина выполняет грязную работу, за которую Соединенные Штаты бы не взялись. Видео пранка доступно на Rutube.

Вован и Лексус позвонили экс-главе Пентагона от имени бывшего президента Украины Петра Порошенко. «Смелый украинский народ делает грязную работу такого рода, которой мы никогда не хотели заниматься здесь, в США. Вот почему нам следует продолжать всячески поддерживать вас тем, чем мы можем, будь то боеприпасы, оружие, разведданные и так далее», — сказал Эспер и подчеркнул, что Вашингтону «крайне важно продолжать поддерживать эту борьбу до конца».

Это к вопросу о том, готовы ли американцы сами воевать и погибать ради сохранения взращённого ими украинского режима.