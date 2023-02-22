Focus Online – многие немецкие компании остаются в России — это может быть фундамент для восстановления сотрудничества в будущем

В РФ продолжают свою работу 1284 компании из стран ЕС и G7, причём 250 из них — немецкие, пишет Focus Online. Немецкий бизнес по-разному объясняет своё присутствие в России, однако важен тот факт, что экономические игроки, в отличие от политиков, способны видеть неоднозначность и многогранность мира, а потому способны сохранять сотрудничество даже в кризисные времена.



AP

Немецкая экономика не хочет играть по правилам «кто не является моим другом, тот является моим врагом», пишет Focus Online. Как отмечает издание, многие немецкие компании оказывают пассивное и не озвучиваемое публично сопротивление санкционной политике Запада, готовой сжечь все мосты сотрудничества с Россией.

По данным статистики, к концу 2022 года в РФ продолжали работать 1284 компании из стран ЕС и G7, пишет Focus Online. Из них 250 — немецкие компании: как отмечает издание, эти компании являются фундаментом, на котором позднее можно будет снова возвести мосты сотрудничества.

Немецкий бизнес остаётся в РФ по разным причинам, пишет Focus Online. К примеру, фармацевтическая компания Merck продолжает свою деятельность из-за обязательств морально-этического характера. По словам генерального директора Merck Белен Гариджо, уйти из РФ означало бы бросить на произвол судьбы своих клиентов, многие из которых болеют тяжёлыми заболеваниями, угрожающими жизни. Примерно такой же логике последовала и другая немецкая фармацевтическая компания Bayer.

Немецкая сеть оптовой торговли Metro также остаётся в России, отмечает издание. Руководство компании подчеркнуло, что несёт ответственность перед 10 тыс. своих российских сотрудников, а также перед своими клиентами. Разумеется, свою роль сыграл и экономический фактор: за 2022 год оборот Metro в РФ составил почти €3 млрд.

Таким образом, можно констатировать, что пока политики создали искусственный мир «однозначности», бизнес даже в кризисные времена способен признавать многогранность и неоднозначность происходящего, создавая мир, где могут спорить и сомневаться, но также вести сотрудничество и не воевать, пишет Focus Online. Как отмечает издание, придёт время, когда политики последуют за бизнесом и смогут сменить своё чёрно-белое представление о мире.