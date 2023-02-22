 

“В протезах встать сможет”: лишившийся конечностей Костомаров получил надежду

22.02.2023, 14:45, Разное
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Лечение
46-летнего Романа Костомарова протекает очень тяжело. Мужчина переживает
проблемы с дыханием, ампутацию, инсульты и повторное возвращение болезни. Семья
и близкие спортсмена верят, что он сможет выкарабкаться и вернуться к обычной
жизни.

Конечно, после
выписки из больницы лишившийся некоторых конечностей Роман Костомаров должен
будет получить поддержку государства на протезы. Об этом говорит ведущий
российский протезист Андрей Наконечный. Со слов эксперта, Роман получил надежду
даже встать на лед.

Уровень
протезирования сейчас особенно высок. Восстановление функций ног проходит на
70-80%. Это означает, что Костомаров сможет встать на коньки. Это связано с
минимальными движениями стопы в зафиксированном ботинке.

“Если
человек до ампутации стоял на коньках, то и в протезах встать сможет — это 100%”,
— делится врач.

Конечно,
Наконечный уточняет, что о спортивных достижениях речи не идет. В мире нет
фигуристов-паралимпийцев, даже хоккеистов. Однако Роман Костомаров сможет и
дальше кататься в ледовых шоу без выполнения сложных элементов. Все будет зависеть
от желания фигуриста и общего состояния его здоровья.


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