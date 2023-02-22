 

Вернули домой: Врачи избавились от тяжелобольной Заворотнюк

22.02.2023, 14:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Актрисе Анастасии Заворотнюк, по данным СМИ, диагностировали глиобластому около четырех лет назад. С того времени звезда “Моей прекрасной няни” перестала выходить на связь и лишь изредка дочь Анна дает комментарии по поводу ее здоровья. Глиобластома – это самая агрессивная форма опухоли, поэтому актриса не может вылечиться полностью.

В прошлом году появились новости о том, что брюнетка пропала из дома. Как пишут в прессе, родственники отправили ее на лечение в клинику, где она якобы провела пять месяцев. В конце концов врачи медучреждения избавились от тяжелобольной звезды, ведь ее наконец-то вернули домой. Неужели “прекрасная няня” идет на поправку?

По словам доктора медицинских наук Игоря Долгополова, сейчас Анастасии Заворотнюк важна реабилитация, ведь именно она зачастую творит чудеса.

“Это целые комплексные программы – совершенно другой мир, который может вернуть пациента к жизни”, – поделился врач-онколог.

Кроме того, Игорь Долгополов в беседе с журналистами отметил, что еще в первые два года болезни четыре из пяти пациентов умирают от глиобластомы. Что же касается актрисы, то она все еще борется. А это значит, это что какие-то хорошие результаты все-таки есть.

Сможет ли выкарабкаться звезда, пока остается только догадываться. В прошлом году о ее состоянии ходили очень страшные разговоры. Звездный сплетник Антон Суворкин, например, заявлял, что Анастасия Заворотнюк якобы доживает последние дни, а Петр Чернышев исчез с радаров, чтобы быть с ней рядом.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.03.21 / Экономика: Газпром в Европе столкнулся с российским конкурентом

24.03.22 / Кейт Миддлтон выступила с речью о детском воспитании во время визита на Ямайку

22.05.22 / Мини, миди, макси, однотонные, с принтами и модными деталями: самые красивые платья сезона весна-лето – 2022

19.04.22 / Снесённые в России памятники Ленину, Дзержинскому и Марксу отправят на Украину

31.07.22 / Мнение: Авианосцам быть

15.11.22 / Блейзеры, велосипедки и широкие воротники: 11 элементов стиля принцессы Дианы, которые возвращаются в моду

13.10.21 / Открыть окна, убрать старые фото: как сделать “эмоциональную уборку” квартиры – фэншуй в помощь

16.02.23 / “Косо посмотрят”: от попавшего под санкции Киркорова потребовали объясниться за поездку в Америку

16.01.23 / Производство алкоголя в России выросло почти на десять процентов за один год

21.01.21 / Прихожане нижегородского храма установили у ворот бюст Ленина для оплевания

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика