В РФ начались продажи новых кроссоверов Chevrolet Captiva по цене от 1,92 млн рублей

Для российского рынка доступна новая модель кроссовера Сhevrolet Captiva.

Цена новинки составит от 1,9 млн рублей в базовой комплектации. Данный экземпляр становится дешевле, чем новый отечественный автомобиль «Москвич 3». Под капотом паркетника Сhevrolet Captiva задействовали 1,5-литровый бензиновый двигатель с турбиной на 147 л.с. мощности. Автомобиль приводится в движение вариатором. Также среди опций предусмотрели кнопочный запуск мотора, электропривод зеркал, кожаные кресла, камеру заднего вида и круиз-контроль.

По интерьеру салона следует отметить увеличенный мультимедийный дисплей. Стоимость нового кроссовера Сhevrolet Captiva в максимальном исполнении составит порядка 2,4 млн рублей.