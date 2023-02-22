Киберэксперт объяснил, как обнаружить хакера на смартфоне

Сергей Ваулин, киберэксперт, объяснил, что для того, чтобы определить, был ли взломан телефон, достаточно наблюдать за температурой смартфона. Он пояснил, что хакер заметит, если устройство слишком горячее, а в его оперативной памяти нет открытых приложений или игр.

Хакера также можно определить по значку в верхней части, который разрешает запись звука и использование камеры. Вакулин заявил, что если значок не появляется, можно найти приложение, которое предоставило доступ к камере и микрофону. По его словам, этот значок есть на всех телефонах под управлением Android и iOS.

Эксперт рассказал, что на Android при использовании микрофона вверху отображается круг зеленого цвета, а при использовании камеры – красный круг.Игорь Бедеров (киберэксперт, руководитель отдела информационно-аналитических исследований T.Hunters), ранее говорил о новой форме телефонного терроризма, направленного против россиян.