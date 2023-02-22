 

Киберэксперт объяснил, как обнаружить хакера на смартфоне

22.02.2023, 14:37, Разное
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Сергей Ваулин, киберэксперт, объяснил, что для того, чтобы определить, был ли взломан телефон, достаточно наблюдать за температурой смартфона. Он пояснил, что хакер заметит, если устройство слишком горячее, а в его оперативной памяти нет открытых приложений или игр.

Хакера также можно определить по значку в верхней части, который разрешает запись звука и использование камеры. Вакулин заявил, что если значок не появляется, можно найти приложение, которое предоставило доступ к камере и микрофону. По его словам, этот значок есть на всех телефонах под управлением Android и iOS.

Эксперт рассказал, что на Android при использовании микрофона вверху отображается круг зеленого цвета, а при использовании камеры – красный круг.Игорь Бедеров (киберэксперт, руководитель отдела информационно-аналитических исследований T.Hunters), ранее говорил о новой форме телефонного терроризма, направленного против россиян.


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