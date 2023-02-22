Как подобрать короткую прическу, скрывающую уши: трендовые варианты весны, которые помогут решить проблему

Прическа, скрывающая уши, остается в тренде весны 2023 года. Если вам импонируют подобные варианты, есть замечательная возможность выбрать из множества стрижек ту, которая подходит именно вам. Вот несколько модных и оригинальных идей.

Короткий боб с ровным срезом

Короткие прически по-прежнему остаются в тренде, и это не случайно. Они красивые, стильные и практичные. К примеру, вы можете остановить свой выбор на стрижке боб с ровным срезом. Этот вариант является универсальным, поскольку подходит представительницам прекрасного пола разных возрастов. Плюсом прически является еще то, что она великолепно смотрится как на ровных, так и на кудрявых волосах.

“Кефаль”

Прическа, которая возвратилась в моду несколько лет назад, снова занимает верхние позиции. Короткий верх и сравнительно длинная затылочная зона делают прическу оригинальной и также очень практичной. Она замечательно смотрится на волосах любых структур, а также любой длины. Челка, которая по-прежнему является трендовым элементом, дополняет образ и делает форму стильной и креативной.

Короткая стрижка под мальчика

Стрижка под мальчика необязательно должна быть настолько короткой, чтобы открывать уши. Вы можете выбрать прическу в виде шапочки, которая смотрится очень привлекательно. Челка здесь также уместна, тем более что ее можно оригинально зафиксировать декоративной заколкой, создающей романтический образ.

Боб с пышной челкой

Этот вариант боба будет одним из самых выигрышных для девушек, предпочитающих большой объем. Техника стрижки позволяет визуально его увеличить, плюс ко всему вы можете сделать прикорневой объем, использовать средства для его увеличения или сделать оригинальную укладку. Прическу можно назвать моделирующей и омолаживающей.

Боб с ровным срезом и прямым пробором

Такая прическа больше подойдет любительницам ровных проборов, то есть дамам, которые не готовы состричь челку. Форма очень привлекательна, она смотрится стильно и больше подходит обладательницам прямых волос (хотя кудряшки также смотрятся мило и кокетливо).

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Пикси с боковой челкой

Подходящая прическа для мечтающих прикрыть уши, но тем самым не нарушить форму, а сделать ее еще более привлекательной. Боковой пробор помогает визуально приблизить форму лица к идеальной овальной, и в этом плюс стрижки.

Кудрявый боб

Прическа смотрится просто великолепно, подходит для тонких и густых волос, а также является максимально практичной. Если вы являетесь счастливой обладательницей кудрявой шевелюры, вам не придется тратить время на укладку. Достаточно помыть голову и высушить ее естественным способом. Прическа готова, причем какая!

Градуированная стрижка

Отличный выбор для тех, кому импонируют структурные прически. Прическа смотрится стильно, экстравагантно и креативно. Она также является моделирующей, поскольку боковой пробор и длинная челка максимально приближают форму лица к идеальной. Она омолаживающая, поскольку прикрывает небольшие морщинки на лбу, частично закрывает скулы, внимание акцентируется на оригинальной форме. Преимуществом является также то, что она великолепно смотрится с очками.

Вместо заключения

Снова в моде короткие стрижки, однако не стоит пугаться тем, кто не готов выбрать прическу с открытыми ушами. Вы можете выбрать модель стрижки, которая соответствует всем вашим требованиям. Нужно определиться с формой и концепцией, исходя из особенностей черт и также формы лица и своих предпочтений. У вас есть замечательная возможность выбрать нужную длину, как общую, так и челки. Посоветуйтесь со своим мастером или сделайте выбор сами, у вас однозначно получится остановиться на самом лучшем варианте.