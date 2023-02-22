 

Мнение: Медведев осадил Байдена?

22.02.2023, 11:40, Разное
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Президент США Джо Байден в ходе выступления в Варшаве заявил, что Запад не планирует нападать на Россию, что США и Европа не считают россиян врагами и не стремятся к уничтожению России.

Дословно: «США и страны Европы не пытаются контролировать или разрушить Россию. Запад не планирует атаковать Россию, как сегодня заявлял Путин. И миллионы российских граждан, которые хотят лишь жить в мире со своими соседями, нам не враги» (перевод отсюда).

Байдену дерзко ответил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Мол, президента США «…Нагромоздил высоких слов о том, как важно защищать демократию, и о том, что США не собираются нападать на Россию. Выглядело нечестно и нелепо. Кто вообще этот странный дед, вещающий с растерянным видом из Польши? Почему он апеллирует к народу другой страны в период, когда у него полно домашних проблем? С какого перепугу нам прислушиваться к политику из враждебного государства, которое источает ненависть к нашей Родине? Почему граждане России должны верить лидеру США, которые развязали больше всех войн в XX и XXI веках, но упрекают нас в агрессивности? Лицу, которое направляет все свои слабеющие интеллектуальные возможности только на то, чтобы Россия потерпела «стратегическое поражение».

А еще Медведев пообещал продолжение спецоперации России на Украине до победы: «…Если Россия остановит СВО, не добившись победы, – России не будет, её порвут на части. Если США перестанут поставлять оружие киевскому режиму – война закончится».


Цитаты отсюда

И кому верить? Байдену или Медведеву?

А еще мне интересно, что имеет в виду Медведев, когда говорит о победе в спецоперации России на Украине ? Капитуляцию Украины? Арест и международный суд над Зеленским? И всеми неонацистами и бандеровцами Украины?

Вызывает недоумение и утверждение Медведева, что без победы в СВО Россию «порвут на части». Странное утверждение. Если Европа и США планируют «порвать Россию на части»,  почему они не сделали это, к примеру, в 90-х?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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