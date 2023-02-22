 

Вместо информатики в школах будут рассказывать о врагах России

22.02.2023, 9:33, Разное
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Министр просвещения России Сергей Кравцов подписал указ о внесении изменений в перечень обязательных предметов для общеобразовательных учреждений.

Война в УкраинеС 1 сентября 2023 года в российских школах информатика станет факультативом, её в учебной программе заменит новая дисциплина – «Вражеские угрозы России в современном мире».

– В нестабильной политической обстановке, когда Россия находится в кольце врагов, мы обязаны давать детям правильные ориентиры. Мы будем рассказывать только правду, без какой-либо идеологической подоплёки, – рассказал журналистам Кравцов.

Как пояснил министр, в современном мире преподавание информатики уже не является актуальным – у 98% российских школьников есть компьютер, планшет или смартфон. При этом из бюджета ежегодно выделялись миллиарды рублей на оснащение компьютерных классов.

– Зачем тратить огромные деньги, когда у каждого школьника дома есть такой же компьютер? Лучше потратить эти средства на что-то нужное, например, пополнить библиотеки или купить новые шторы, – отметил Кравцов.

«Вражеские угрозы России в современном мире» будут преподавать в 5-11 классах не менее 4 часов в неделю.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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