 

“Спеть бесплатно”: Оплевавшую россиян Пугачеву провожают на Донбасс ради прощения

22.02.2023, 9:07, Разное
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Еще прошлой весной Примадонна уехала в Израиль. Публика тогда гадала, вернется ли она на родину. Певица Москву в итоге посетила, правда, визит был очень коротким и для многих запоминающимся, ведь, улетев за границу вновь, она буквально оплевала россиян. Алла Пугачева назвала соотечественников “холопами” и “рабами”, чем настроила против себя даже самых преданных фанатов.

С тех пор супругу опального юмориста больше на родине не видели. Говорят, что в Израиле она останется с концами, ведь не зря же получила местное гражданство. Некоторые медийные личности и пользователи на просторах Интернета, рассуждая о судьбе Примадонны, говорят, что на чужбине она долго не протянет и захочет вернуться.

Антон Красовский тоже решил поговорить о будущем 73-летней Аллы Пугачевой, а точнее о том, что ей нужно сделать, чтобы россияне ее вновь полюбили. Ради искупления ошибок прошлого журналист в новом фильме “Каникулы в Горловке” провожает ее на Донбасс, показывая верную дорогу к прощению.

“Алла Борисовна, приезжайте на передовую к ребятам, как вы когда-то приехали в Припять спеть бесплатно для ликвидаторов последствий Чернобыльской аварии, — и вам все простят”, — заявил бывший ведущий RT.

Журналист также затронул новую компанию Примадонны, с которой она проводит время в Израиле. По его мнению, это не те люди, с которыми она должна находиться: мол, с людьми на передовой Алла Пугачева обретет ощущение нужности, чего у нее точно нет в Тель-Авиве.


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