Для зеленых – зеленая, а для голубых – оранжевая: какой цвет туши больше всего подходит к каждому цвету глаз

Тушь для ресниц делает взгляд более выразительным. При ее выборе многие женщины отдают предпочтение черному цвету, так как он универсален. Но это далеко не единственный вариант. Чтобы подчеркнуть цвет глаз, следует обратить внимание на цветную тушь. Она выглядит более интересно и необычно, чем классический черный оттенок. В статье мы расскажем, какой тон туши для ресниц больше всего подходит к каждому цвету глаз.

Оранжевые тона для голубых глаз

Голубоглазым женщинам подойдет оранжевая тушь. Этот цвет имеет много оттенков. Вы можете попробовать мандариновые и янтарные тона. Они создадут контраст и подчеркнут синеву ваших глаз.

Голубой и оранжевый – взаимодополняющие тона. Они хорошо сочетаются между собой, так как являются противоположностями на цветовом круге.

Если вы хотите создать более уточенный образ, то выбирайте тушь персиковых оттенков. Эти тона выглядят менее броско, но все же контрастируют с цветом ваших глаз. Если вам нравится минималистичный макияж, то выбирайте самые светлые оттенки оранжевой туши, близкие к желтому.

Голубые глаза и темный цвет туши

Если оранжевые тона кажутся вам слишком необычными, то попробуйте темную цветную тушь. Она будет создавать контраст со светлыми голубыми глазами.

Вам стоит поэкспериментировать с бордовой, сливовой и темно-синей тушью, а также с цветом хаки. Эти оттенки подчеркнут ваши голубые глаза.

Добавьте больше зеленого

Зеленоглазым женщинам можно экспериментировать с разными оттенками туши. В первую очередь вам стоит попробовать макияж в тон ваших глаз. Чтобы ваша радужка выглядела более ярко, используйте зеленую тушь.

Темные оттенки зеленого выглядят нейтрально. Вы можете сочетать такую тушь с любыми нарядами и украшениями. Чтобы ваш взгляд был еще более выразительным, дополните макияж зелеными тенями для век.

Фиолетовая тушь для зеленых глаз

Фиолетовый и зеленый находятся на противоположных сторонах цветового круга. Поэтому они хорошо сочетаются между собой. Зеленые глаза и фиолетовая тушь создают праздничную и веселую комбинацию.

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Зеленоглазым женщинам фиолетовый цвет туши может показаться слишком контрастным и смелым. Но вы можете вписать этот оттенок в свой макияж. Дополните его фиолетовой подводкой и тенями такого цвета. Это поможет вам создать единый образ.

Бежевые тона для зеленых глаз

Если вам нравится лаконичный и нейтральный образ, то выбирайте бежевые тона. Этот цвет гармонично сочетается с зелеными глазами. Он выглядит очень нежно и мягко.

Теплые бежевые оттенки туши подойдут зеленоглазым женщинам с рыжими и каштановыми волосами. Брюнеткам лучше выбирать цвет беж с холодными нотками – синеватыми или сероватыми.

Металлические оттенки для карих глаз

Обладательницам карих глаз стоит попробовать блестящую тушь металлических оттенков. Им подойдут золотые и бронзовые тона. Такие оттенки подчеркнут искорки в ваших глазах и оживят облик.

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Вы можете дополнить свой макияж тенями и подводкой золотистого и бронзового цвета. Такой вариант подходит для праздничного мейкапа.

Если вы хотите создать более сдержанный и повседневный образ, то сочетайте блестящую тушь с оливковыми и коричневыми тенями.

Карие глаза и холодные тона туши

Кареглазым женщинам также подойдет тушь холодных оттенков. Вы можете выбрать косметику фиолетовых, темно-синих и темно-зеленых тонов.

Темно-фиолетовый цвет сочетается с карими глазами. Он подчеркивает коричневую радужку и придает ей приятный оттенок.

Темно-синие и темно-зеленые оттенки туши по-разному подчеркивают карие глаза. На первый взгляд может показаться, что синий цвет выглядит подавляющим. Но на самом деле он подчеркивает тона вашей радужки. Это связано с тем, что коричневый цвет является темным оттенком оранжевого, который хорошо сочетается с синим.

Женщинам с темными карими глазами следует выбирать такие оттенки синего, которые близки к черному. Вы можете дополнить этот макияж подводкой или тенями кобальтового цвета.

Карие глаза часто имеют многогранные оттенки. Если вы хотите избавиться от этой особенности, то используйте темно-зеленую тушь. Она придаст вашим радужкам более равномерный и однотонный цвет.

Заключение

Если вы хотите протестировать оттенок туши перед ее приобретением, то попробуйте покрасить накладные ресницы тенями для век или подводкой аналогичного цвета. Этот поможет вам понять, насколько подходит данный тон к вашим глазам.