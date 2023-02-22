Если есть косой пробор, перекидываем волосы на другую сторону: советы, как сохранить укладку под шапкой

Почему многие женщины катастрофически не любят носить головные уборы? Ответ очевиден: мы тратим время и усилия на создание идеальной укладки, а затем надеваем шапку, которая может испортить ее. Но зимой без головного убора не обойтись, поскольку волосяные луковицы достаточно чувствительны к холоду. Предлагаем вам несколько дельных советов, как сохранить объемную прическу под шапкой.

Поменяйте свой шампунь

Для того чтобы сохранить прическу женщины под шапкой, может оказаться полезным использование шампуня и бальзама для придания объема волосам. В таких средствах обычно содержатся силиконы, которые покрывают волосы по всей длине и придают им пышность. Таким образом, волосы будут более упругими и менее склонными к сплющиванию под шапкой. Этот метод также может помочь избежать повреждений волос при частом ношении головного убора. Однако не следует злоупотреблять использованием силиконовых средств, так как это может привести к пересыханию и ослаблению волос.

Используйте средства для объема волос

При сохранении прически под головным убором может быть полезным использование средств для создания объема в корневой зоне волос, так как они помогают сохранить прическу в форме. Средства для прикорневого объема также могут помочь избежать появления статического электричества. Однако следует избегать использования фиксирующих средств, таких как муссы или лаки для волос, так как они могут привести к “парниковому эффекту”, который заставляет прическу потерять свою форму.

Хорошо просушите волосы

Перед тем как надевать шапку, важно следовать первому и главному правилу – тщательно высушить волосы на корнях и на кончиках. Это поможет сохранить укладку не только под шапкой, но и до следующего мытья головы.

Не забывайте основное правило: всегда полностью высушивайте волосы. Если они останутся хотя бы немного влажными, то прическа может быстро изменить свою форму под шапкой. В конце процесса сушки используйте функцию “Холодный воздух” на фене: это поможет снизить путаность волос и сохранить объем дольше, даже если вы наденете шапку.

Рекомендуется тщательно высушить волосы, так как, если они останутся хотя бы чуть-чуть влажными, прическа может быстро изменить форму под шапкой. Лучше мыть волосы за несколько часов до выхода, хотя это может быть сложно, особенно если нужно быть на работе уже в 9 утра. Кроме того, нет необходимости выходить на мороз с мокрыми волосами.

Ограничьте использование стайлинговой косметики

Не стоит использовать средства для укладки, такие как муссы, пенки, лаки и другие, которые могут склеивать волосы. Иначе под шапкой может создаться “парниковый эффект”, который неизбежно испортит прическу.

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Для успешной укладки волос важно помнить два момента. Во-первых, если вы используете средство для укладки, необходимо дать ему высохнуть на волосах. В противном случае результат может быть таким же, как при укладке влажных волос.

Во-вторых, использование геля для волос в сочетании с шапкой может привести к появлению грязных волос, даже если они были чистыми. Специалисты рекомендуют использовать спреи для создания объема с термозащитным эффектом, так как они не склеивают волосы.

Сделайте косой пробор

Если вы разделяете волосы на боковой пробор, то стоит просто перекинуть волосы на другую сторону перед надеванием шапки и после снова вернуть их на привычное место. Маленький лайфхак – рекомендуется выбирать шапки с мягкой резинкой, которые не сильно прижимают волосы к голове.

Выберите правильную расческу

Для того чтобы избежать электризации волос и превращения в одуванчик после снятия шапки, стоит приобрести качественную расческу. Если ваша расческа металлическая или пластмассовая, то настало время заменить ее на антистатическую модель из таких материалов, как силикон.

Уберите заломы на волосах

Перед надеванием шапки не следует убирать волосы за уши, чтобы избежать заломов на них. Вместо этого рекомендуется распределить передние пряди вдоль лица.

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Зигзагообразный пробор в помощь

Если вы хотите создать зигзагообразный пробор, то для этого потребуется расческа (хотя это можно сделать и руками). Расчешите волосы, затем проведите рукой или расческой зигзагообразную линию по пробору и распределите волосы. Когда вы снимете шапку, просто расчешите волосы и верните их на привычный прямой пробор, чтобы сохранить объем волос, как и раньше.

Массаж кожи головы

Если у вас нет времени применить никакие лайфхаки и вы уже надели шапку, то с помощью массажа кожи головы можно вернуть утраченный объем. Для этого просто помассируйте корни волос пальцами, двигаясь снизу вверх.

Простой и приятный массаж поможет восстановить объем прически и избавиться от заломов на волосах, которые могут появиться после использования шапки. Этот метод не только помогает сохранить укладку в холодное время года, но также может способствовать росту волос.

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Сухой шампунь

Еще один простой способ восстановить свежесть укладки – применить сухой шампунь. Удобно приобрести такие средства в формате для путешествий, чтобы носить их с собой. Нанесите сухой шампунь на корни волос на расстоянии 10-15 см, сосредоточившись на проборе. Оставьте на несколько секунд, затем аккуратно приподнимите волосы у корней, чтобы вернуть им объем. Для большей эффективности можно выполнить эту процедуру, наклонив голову вниз.

Альтернатива шапке

Последний и, пожалуй, самый простой совет – выберите головной убор, который облегает голову не слишком плотно. Существует множество вариантов: теплый платок (или косынка), теплая повязка, наушники на уши, капюшон и многое другое. Вы с легкостью найдете подходящий вариант, который будет идеально сочетаться с вашим образом.

Щипцы и плойка

Можно использовать щипцы или утюжок, чтобы создать дополнительный объем. Большинство современных инструментов для волос имеют функцию ионизации, которая помогает сохранить завивку и предотвратить электризацию волос. Таким образом, использование современных гаджетов – отличный способ сохранить прическу под шапкой.

Сделайте пучок, если у вас длинные волосы

Рекомендуется сделать не сильно тугой пучок, если у вас длинные волосы, чтобы шапку было легче надеть на голову. Затем, по приходе в помещение, просто распустите локоны и немного встряхните их. Это создаст мягкие волны и естественный объем. Если у вас есть челка, можно приподнять ее у корней, запрокинуть наверх и аккуратно надеть шапку.

Правильно выбирайте и носите шапку

Прежде чем искать способы сохранения прически под шапкой, стоит задать себе вопрос о том, правильно ли вы ее надеваете. Чтобы избежать потери формы, следует натягивать шапку на голову, сдвигая ее назад со лба. Таким образом, волосы лягут под шапкой в одном направлении. Важно также помнить, что в транспорте, где обычно жарко, кожа начинает потеть, а прическа теряет форму. Поэтому необходимо снимать головной убор при нахождении в транспорте.

Чтобы сохранить красивую объемную прическу под шапкой, следует избегать слишком плотных и облегающих головных уборов, которые могут испортить укладку и нарушить циркуляцию воздуха, что приведет к пачканию волос и электризации.

Желательно выбирать головные уборы преимущественно из натуральных материалов, поскольку синтетические могут вызывать потоотделение на коже головы. Это справедливо не только для женщин, но и для мужчин, которые также должны обращать внимание на выбор головных уборов, чтобы сохранить свою прическу.