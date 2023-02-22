 

Умертвила четверых мужиков и требовала золота: страшная история ведьмы из Казани

22.02.2023, 2:00, Разное
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Жила в одном доме
непримечательная женщина по имени Прасковья. Люди к ней ходили по разным вопросам:
кому-то с болями помочь, кому ребенка заговорить. Но не все дела Прасковьи были
добрыми. К концу жизни Прасковья устроила настоящий кошмар своим соседям.

Как-то заявились
к ней в дом четверо мужиков. Поговорить хотели, но Прасковья дверь не открыла. Обозленные
мужчины решили отомстить — грядки перетоптали, да забор сломали. В следующие
три дня один за другим мужчины ушли из жизни.

А когда и самой ведьмы
из Казани не стало, в дом заявился ее внук. Проверить обстановку, поискать
ценные вещи в доме. Вместе с женой нашли деньги и золотые сережки. Решили их
себе оставить и домой уехать. Но не смогли.

Машина супругов
никак не заводилась. Внук рассказал жене, что бабка, хозяйка дома, ведьмой при
жизни была. Испугавшись, решили вернуть на место золото. Когда внук к окну дома
подошел, на него воздух ледяной подул. Кинул мужчина сережки подальше и
попросил бабушку отстать от них.

Только после этого
машина завелась, и муж с женой уехать смогли. Обернувшись назад, никаких
движений в доме уже не было.


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