Умертвила четверых мужиков и требовала золота: страшная история ведьмы из Казани

Жила в одном доме

непримечательная женщина по имени Прасковья. Люди к ней ходили по разным вопросам:

кому-то с болями помочь, кому ребенка заговорить. Но не все дела Прасковьи были

добрыми. К концу жизни Прасковья устроила настоящий кошмар своим соседям.

Как-то заявились

к ней в дом четверо мужиков. Поговорить хотели, но Прасковья дверь не открыла. Обозленные

мужчины решили отомстить — грядки перетоптали, да забор сломали. В следующие

три дня один за другим мужчины ушли из жизни.

А когда и самой ведьмы

из Казани не стало, в дом заявился ее внук. Проверить обстановку, поискать

ценные вещи в доме. Вместе с женой нашли деньги и золотые сережки. Решили их

себе оставить и домой уехать. Но не смогли.

Машина супругов

никак не заводилась. Внук рассказал жене, что бабка, хозяйка дома, ведьмой при

жизни была. Испугавшись, решили вернуть на место золото. Когда внук к окну дома

подошел, на него воздух ледяной подул. Кинул мужчина сережки подальше и

попросил бабушку отстать от них.

Только после этого

машина завелась, и муж с женой уехать смогли. Обернувшись назад, никаких

движений в доме уже не было.