Покупатели ищут дешевые квартиры у метро

Большинство покупателей квартир – 38% – при поиске подходящего варианта в первую очередь обращают внимание на цену. Таковы результаты последнего опроса портала “Индикаторы рынка недвижимости”.

На втором месте по популярности оказался такой критерий, как “Транспортная доступность”. За этот вариант проголосовали 28% респондентов.

Большинство тех, кому важна транспортная доступность ЖК, подразумевают под этим расположение в пешей доступности от станции метро. За такую опцию проголосовали 44% опрошенных. Еще 18% хотели бы жить в центральных районах столицы или неподалеку от центра. Для 12% покупателей важно, чтобы было удобно добираться до места работы или учебы.

Наконец, 17% опрошенных волнует экологическая ситуация в том районе, где расположен жилой комплекс.

Неожиданным оказалось то, что потенциальные покупатели практически не обращают внимание на застройщика. Важность данного критерия отметили менее 6% респондентов. Однако эксперты предупреждают, что в текущей непростой экономической ситуации важно уметь оценивать надежность строительной компании, изучать ее опыт и портфель реализованных проектов. Это позволит значительно снизить риск покупки квартиры в проекте-недострое.