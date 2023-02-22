«Удар под дых»

Так в США оценивают блиц-визит Байдена в Киев. Подробности засекреченной поездки и оценки американских политиковю.

Джозеф Байден удивил всех, посетив Киев в понедельник утром и опередив тем самым выступление Владимира Путина перед Федеральным Собранием. Визит американского президента в зону военных действий — что-то беспрецедентное и смелое, отмечают американские СМИ, включая те, что обычно критикуют Байдена.

В прошлом Буш-младший и Обама совершали кратковременные визиты в Афганистан и Ирак, но они высаживались на американских военных базах в окружении солдат и техники. А в Киеве находится только небольшой отряд морских пехотинцев для охраны посольства США. Это делало поездку потенциально гораздо более опасной. «Но это был риск, на который хотел пойти Джо Байден», — пояснила директор по связям с общественностью Белого дома Кейт Бедингфилд.

Представители администрации подчеркнули, что риск был стратегическим — он был направлен на то, чтобы показать президенту РФ Путину, что США твердо стоят на стороне Украины, Байден посетит столицу как раз перед годовщиной того, что в РФ называют специальной военной операцией.

Когда президенты — Байден в галстуке цветов украинского флага и Зеленский в неизменной полувоенной толстовке — прогуливались вместе, зазвучала воздушная тревога.

Она была вызвана взлетом российского истребителя МиГ в Беларуси, сказала «Нью-Йорк таймс». Ракета МИГа, выпущенная из Беларуси, может поразить цель в Киеве менее чем за 20 минут. Это стало самым драматическим моментом визита. Но оба президента, услышав сигнал тревоги, продолжили прогулку по центру украинской столицы.

Любопытно, что в официальном расписании президента США, опубликованном Белым домом, было написано, что в понедельник он проводит день в Вашингтоне и только вечером отправляется с визитом в Польшу. Как сказал советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, решение о поездке в Киев было принято в пятницу, после подробного доклада спецслужб об обеспечении мер безопасности. А накануне, в четверг, 80-летний президент прошел регулярное медицинское обследование в вашингтонском военном госпителе Уолтера Рида, включающее оптометрию, стоматологию, ортопедию, физиотерапию, неврологию, кардиологию, радиологию и дерматологию. По итогам тестов доктор Кевин О'Коннор сделал заключение о том, что

Байден «остается здоровым, энергичным 80-летним мужчиной, способным успешно выполнять обязанности президента, в том числе в качестве главы исполнительной власти, главы государства и главнокомандующего».

Фото: DIMITAR DILKOFF / AFP / East News

Напомню, что нынешний глава Белого дома является старейшим президентом в истории Америки. И хотя Байден ранее заявлял о желании добиваться переизбрания, ему и его семье в ближайшие месяцы предстоит принять решение о том, следует ли ему официально объявить о вступлении в предвыборную кампанию. К концу потенциального второго срока ему исполнится 86 лет. Официальное и окончательное заявление президента ожидают в марте, крайний срок — в апреле. Пятичасовое посещение Киева, безусловно, добавило вистов Байдену, отмечают американские и мировые СМИ.

«Мы уведомили россиян о том, что президент едет в Киев, за несколько часов до его отъезда», — пояснил в понедельник утром на брифинге советник президента Салливан. «Из-за деликатного характера этих сообщений я не буду вдаваться в подробности того, как они отреагировали или какова была точная природа нашего сообщения. Но я могу подтвердить, что мы предоставили это уведомление», — сказал Салливан. По словам Джона Файнера, его заместителя, планирование поездки началось за несколько месяцев до нее. В нем участвовала «лишь горстка людей» из канцелярии начальника штаба Белого дома, совета национальной безопасности, военного офиса Белого дома, Пентагона, охраны президента и разведки.

Владимир Зеленский и Джейк Салливан. Фото: Associated Press / East News

Байден покинул Белый дом в воскресенье в 3.30 утра. Он вылетел с базы Эндрюс в 4.15. Байден находился на борту самолета ВВС, для специальной воздушной миссии использовался позывной SAM060 вместо обычного Air Force One. C собой взяли лишь двух журналистов из пула вместо 13, забрав у них электронные устройства и взяв слово не сообщать о визите заранее.

После дозаправки в Германии самолет Байдена выключил транспондер перед примерно часовым перелетом в Жешув, аэропорт в Польше, который служит для траснпортировки западного оружия стоимостью в миллиарды долларов и прилетов VIP-гостей в Украину. В Польше президент из соображений безопасности пересел на поезд и добирался до столицы Украины в течение еще 10 часов. Так о поездке сообщают американские СМИ. Помощник президент Салливан заявил, что официально детали о транспорте президента будут сообщены позже. Надо полагать, когда Байден уже вернется в Вашингтон.

С утра понедельника в Киеве без объяснения причин оцепили центральные улицы и кварталы.

Киевляне начали размещать в соцсетях видео длинного кортежа автомобилей на «зачищенных» улицах — верные признаки, что прибыл очень важный гость. То, что это оказался президент США, стало сенсацией для всех. Пока Байден был в Киеве, американские самолеты-разведчики, в том числе бортовой радар E-3 Sentry и самолет с электронным управлением RC-135W Rivet Joint, наблюдали за ситуацией из воздушного пространства Польши — эти детали сказала газета «Сан-Диего Трибьюн Юнион».

В Киеве Байден провел пять часов — с 8 до 13 часов местного времени, он встретился с Зеленским и супругой президента Украины Еленой Зеленской в Мариинском дворце, посетил Михайловский Златоверхий собор в центре Киева и возложил венок к Стене памяти погибших в российско-украинском конфликте.

Байден объявил о дополнительной помощи в размере 500 млн долларов, о которой он, как ожидается, подробно расскажет в своем выступлении во вторник вечером в Польше.

Новые вооружения, которые ждет Украина, включая истребители F-16, в ходе этого визита не анонсировались. Как отмечают в Белом доме, президенты говорили обо «всех аспектах (…) [конфликта]», включая военную, гуманитарную помощь, энергетическую инфраструктуру и экономическую поддержку. Подробности не сообщаются.

Квинтэссенция заявлений Байдена: «(…) сегодня я нахожусь в Киеве, чтобы встретиться с президентом Зеленским и подтвердить нашу непоколебимую и неизменную приверженность демократии, суверенитету и территориальной целостности Украины… Год спустя Киев стоит [выстоял]. И Украина стоит. Демократия стоит… Путин (…) почти год назад (…) думал, что Украина слаба, а Запад разделен. Но он был в корне неправ. Я объявлю об очередной поставке критически важного оборудования, в том числе артиллерийских боеприпасов, противотанковых систем и радаров воздушного наблюдения (…). Позже, на этой неделе, мы введем дополнительные санкции против элит и компаний, которые помогают российской военной машине. (…) Мы знаем, что впереди нас ждут трудные дни, недели и годы», — пояснил Байден. Этот символичный визит и эти слова поддержки не менее важны, чем новые партии оружия, отмечают американские политологи из тех, что симпатизируют Байдену. О критиках — позже.

Еще один символ, связанный с этим визитом, — сугубо американский. В третий понедельник февраля в США отмечают праздник — День президента. Таким образом, два президента — США и Украины — провели встречу в американский День президента. Традиционно праздник приурочен в дню рождения Джорджа Вашингтона, но он посвящается всем президентам в истории Америки. Байденовская решительность, таким образом, пришлась точно на «красный день» американского календаря. В этом есть особая эстетика.

Фото: AP / TASS

Зеленский назвал визит «историческим, своевременным и смелым». Байден стал первым американским президентом в Киеве за последние 15 лет.

Зеленский сказал журналистам, что он говорил с ним «об оружии большой дальности и о том оружии, которое все еще может поставляться в Украину, даже если раньше оно не поставлялось».

Как отмечает в издании the Atlantic Элиот Коэн, профессор Университета Джонса-Хопкинса, предприняв рискованную поездку, Байден сделал «стратегический шаг кардинальной важности».

У Кремля, отмечает американский эксперт, оставалась последняя надежда: воля Путина сильнее, чем воля Байдена. «И Байден просто сказал, как на словах, так и на деле: это не так». Это удар под дых российскому лидеру», — пишет Коэн. И далее: «Нам сообщили, что русские получили известие о поездке и предположительно — угрозу, высказанную или подразумеваемую, что они получат жестокий и подавляющий ответ, если попытаются помешать ей. Для лидера, одержимого силой, как Путин, это удар». «Разителен и визуальный контраст между американским президентом в фирменных солнцезащитных очках-авиаторах, прогуливающимся по солнечному центру Киева с боевым и красноречивым президентом Украины, и российским президентом, которому еще только предстоит побывать в зоне боевых действий. Не говоря уже о разнице между американским президентом, который общается с другими, пожимая руки, обнимаясь и хлопая людей по спине, и российским президентом, который держит своих подчиненных на физическом расстоянии (…). Никакие воинственные слова из Кремля не изменят тех визуальных образов, которые видны не только в России, но и во всем мире» — подчеркивает американский профессор.

«Я очень рад, что президент Байден нашел время и силы, чтобы посетить Украину и встретиться с президентом Зеленским», — говорится в заявлении сенатора-республиканца Линдси Грэма. «Это был правильный сигнал, который нужно было послать в нужное время. Визит президента в Украину наряду с заявлениями вице-президента [Камалы] Харрис на Мюнхенской конференции по безопасности (…) представляют собой мощную комбинацию». Похвала сенатора от Южной Каролины, в прошлом кандидата на пост президента, прозвучала после того, как другие республиканцы стали привычно критиковать Байдена. Конгрессмены-«трамписты» Мэтт Гетц и Марджори Тейлор Грин, а и также губернатор Флориды Рон ДеСантис (возможный конкурент Трампа на выборах) — раскритиковали президента за «уклонение от домашних обязанностей в пользу поездки на Украину».

Байден прибыл в Киев в ключевой момент. Как отмечает американская печать, некоторые из союзников Америки настаивают на том, чтобы Украина начала переговоры о мирном соглашении, которое может включать передачу части территории России.

А в Соединенных Штатах часть законодателей-республиканцев потребовали положить конец тому, что они называют карт-бланшем для военных действий. Опрос AP показал, что 48% американцев поддерживают поставки оружия Украине, 29% выступают против, а 22% говорят, что они ни «за», ни «против». В мае прошлого года 60% респондентов высказались за предоставление Киеву военной помощи. В минувшие выходные в Вашингтоне прошел марш «за дипломатию», объединивший как ультраправых, так и «леваков». Они выступают против дальнейшей военной помощи Киеву. Сторонники Украины провели свой контрмитинг.

По мере приближения выборов тема будет развиваться. Это тоже часть прокси-войны Кремля с Западом. Вдобавок в Вашингтоне говорят о том, что Китай может предоставить Москве летальное оружие. Через год после начала — конца не видно.

Александр Панов,

собкор «Новой газеты» в Вашингтоне

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