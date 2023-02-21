Мнение: Рабство в Древнем Египте, рабовладение в Средние века и сложности работы советских египтологов

1. Статья в Википедии про рабство в Древнем Египте начинается с парадоксального утверждения (ссылка):



Рабство в Древнем Египте — общественно-экономическая формация в Древнем Египте, имеющая на сегодня спорные характеристики, от определяющей облик общества во всех его аспектах, до, согласно наиболее современным исследованиям, незначительно влияющей на хозяйственные процессы и представляющей собой прослойку патриархальных рабов.

Проще говоря, википедисты пишут, что экономика Древнего Египта то ли была основана на рабах, то ли нет. Пусть так. Честные историки, как и все остальные честные люди, меняют свои взгляды на прошлое по мере поступления новых фактов. Но если взгляды изменились – зачем же вообще использовать термин формация?

Если рабский труд не был определяющим для экономики Древнего Египта, если основная масса населения была чем-то вроде государственных крестьян, если египетские пирамиды строили отнюдь не рабы, а строители-специалисты и сезонные рабочие, не пора ли уже окончательно отказаться от мифа о рабовладельческой формации применительно к Египту, равно как и у большинству остальных стран Древнего мира?

Далее в Вики-статье приводятся мнения различных историков по вопросу древнеегипетского рабства. Представления о том, что чуть ли не всё население Египта было рабами, или что работали в основном рабы, основаны на неверном переводе древнеегипетских терминов, которые означали не рабов, а «слуг» или «работников», однако большинство этих слуг и работников были лично свободными (хотя и обязанными нести государственные повинности). Археологических доказательств и надёжных письменных свидетельств о большой роли рабства в Древнем Египте нет.

Не было таких доказательств и 90 лет назад, когда группа советских историков-марксистов во главе с Василием Струве сформулировала знаменитую «пятичленку» формаций (первобытный коммунизм, рабовладение, феодализм, капитализм и коммунизм). При том, что другие советские историки были не согласны с этой схемой, справедливо указывая на её несоответствие историческим фактам.

В конце концов, даже сам Карл Маркс выделял альтернативный, так называемый «азиатский способ производства», к которому он относил то устройство древних обществ, которое не вписывалось в концепцию рабовладения: отсутствие крупной частной собственности, наличие деспотического государства и сельских общинников как основной части населения и главной экономически производительной силы.

Такое описание неприлично ярко напоминало устройство советского общества при товарище Сталине. Именно поэтому, «после того, как в 1938 году рабовладельческая формация была зафиксирована в Кратком курсе истории ВКП(б), альтернативные мнения в советской историографии стали постепенно исчезать».

2. Рабы в Древнем Египте, конечно, были, равно как и в Древнем Риме и Древней Греции. Если брать всю долгую историю Египта, Рима и Греции, то это было по большей части сравнительно мягкое, так называемое «патриархальное рабство», когда у рабов были некоторые права (они не были «живыми орудиями», их нельзя было произвольно убивать), а также достаточно широкие возможности выйти из рабского состояния (отдать долги – в случае долгового рабства, стать полноценным членом семьи/общины и получить свободу – в случае захваченных в рабство пленников).

В некоторые периоды, когда государства вели активные внешние войны, рабов-пленников становилось крайне много, и вот тогда-то в некоторых обществах, вроде Греции и Рима, и возникало классическое «жёсткое» рабство, когда жизни рабов ценили куда меньше и никаких прав у них не было. Рабство и вправду на какое-то время стало играть заметную роль в греческой и римской экономике. Но даже на пике войн Древнего Рима рабы составляли менее половины населения, от силы 20-30%, и главной производительной силой быть никак не могли.

Когда Римская Империя перестала расширяться, приток дешёвых рабов закончился, и их роль в экономике снова упала до фоновых значений. Однако рабство было распространено и в средневековой «феодальной» Европе. Более того, когда европейские государства снова стали вести активные внешние войны и включились в систему средиземноморской работорговли, число рабов снова начало расти.

Историк Сергей Карпов утверждает, что рабство в Средневековье было по своим масштабам сравнимо, а то и превосходило античное рабство. Причём средневековое рабство гораздо лучше описано в сохранившихся источниках (ссылка):



…когда мы переходим к Средним векам, мы видим, что там все изменилось, что там рабов было ничуть не меньше, чем было в античном Риме, а может быть, даже и больше — в некоторые моменты истории их действительно было больше, чем в Риме. И тогда возникает вопрос: а что же произошло? Почему так было? Почему рабов в Средние века было больше, чем в классическом, античном мире? Дело в том, что надо иметь в виду, что сначала, когда происходит распад античного мира под ударами варваров, когда начинаются варварские завоевания, во многих странах резко ощущается нехватка рабочих рук, к примеру в готской Испании, где рабы использовались как основная рабочая сила в латифундиях, как в последующем зависимые крестьяне при смягчении некоторых форм эксплуатации. Когда в раннее Средневековье происходит аграризация в Европе, когда там распространяется все больше и больше свободное крестьянство, свободная крестьянская община, казалось бы, рабы стали не такими нужными, казалось бы, они были менее востребованными. Да, конечно, они были в хозяйствах богатых людей, но их было не так много.

Новый всплеск происходит, когда начинают подниматься города, когда Европа начинает проходить свою зрелую стадию феодального развития. И тогда рабов становится намного больше. Эти рабы приходят из очень разных регионов: из Причерноморья, из районов Восточной Европы и затем из Африки. Источников было очень много, разных. И историки начинают их изучать. И, к счастью для нас, есть благоприятные возможности для такого изучения, потому что сохранились уникальные источники. Таковыми являются счетные книги, где учитывается налог на продажу рабов, нотариальные акты, и особенно завещания, где очень часто составляющие свою последнюю волю люди — купцы, или дворяне, или любые другие горожане — указывали своих рабов и часто отпускали их на волю. Так вот, эти источники дают возможность провести статистический анализ: где и какое было количество рабов. Появляются возможности изучать их этнический состав, возраст и цену.

Впрочем, благодаря, по-видимому, религиозно-культурным переменам, отношение к рабам в Средние века заметно смягчилось. Кроме того, одно дело, когда вы захватываете пленников на войне (которые, быть может, вам и не особенно-то нужны), а другое дело, когда вы сознательно приобретаете людей для работы в хозяйстве или для поддержки демографии:

Изменилось самое главное — отношение к рабам. То, что происходило в это время в Европе, нас, наверное, удивит, потому что рабство перестало быть вечным, рабов очень часто отпускали на волю. И более того, если рабыня была в услужении у хозяев, ее отпускали с приданным, и она становилась римской гражданкой, то есть рабство перестало быть столь тяжелым и обременительным, каким оно было в античное время.

Рабы, которые продавались, например, в Венеции, стоили примерно в два раза больше тех сумм, которые за них платили в других факториях, например, Черного моря: в Каффе (Феодосии), в Тане (Азове), Константинополе или где-то еще. То есть разница в цене делала эту торговлю чрезвычайно выгодной, она приносила очень большие барыши. Интеграция этих рабов в структуру Западной Европы была достаточно большой, и в том числе постепенно происходило обучение рабов какому-то ремеслу, и рабы могли заниматься какими-то торговыми сделками от себя, а не от хозяина. Им давались деньги, они могли иметь семью — тоже отличие от античного времени. И надо сказать еще одно: в основном те рабы, которые привозились в Западную Европу, прежде всего во Францию, в Италию, в другие страны, были женщины, домашние служанки. Мужчины появлялись там реже и главным образом тогда, когда была необходимость в физическом труде при убыли рабочей силы, например после эпидемий или каких-то других катастрофических событий, когда нужна была рабочая сила, скажем, в сельскохозяйственном производстве или каком-то ином, тяжелом труде. Это было все-таки исключением, и, когда мы анализируем статистику, получается интересная вещь: в Западную Европу увозилось примерно 2/3 женщин и 1/3 мужчин, а в мамлюкский Египет, наоборот, 2/3 мужчин и 1/3 женщин. Почему? Потому что там мужчин брали для службы в мамлюкской армии, то есть они становились солдатами, их воспитывали таковыми с самого начала.

Впрочем, здесь идёт речь о реалиях прежде всего средневековой Италии. С началом атлантической работорговли и массового вывоза рабов из Африки в колонии, характер рабства в западных странах явно изменился к худшему. А продолжалось оно в Великобритании до 1833, голландских колониях до 1863, в США до 1865, в Османской империи до 1882, в Бразилии – до 1888. То есть, до эпохи уже вполне зрелого капитализма (кстати, получается, что за отмену рабства в мировом масштабе спасибо надо сказать капиталистам).

Добавлю тезисно, что и после 1888 рабство было на нашей планете весьма широко распространено — но не в капстранах, разумеется. Один из страшных примеров — Бельгийское Конго, в котором жадный король Бельгии Леопольд II творил геноцид до 1908.

3. Любопытный рассказ о биографии советского египтолога Олега Берлева – выдающегося учёного, который открыл, что привычный нам календарь из 365 дней появился в Древнем Египте в 2767 году до нашей эры, на 18-м году правления фараона Джосера, строителя первой пирамиды. Это своё открытие, как и все остальные, Берлев сделал у себя дома/в кабинете, поскольку возможностей выезда в Египет и вообще за границу у советских египтологов почти не было (ссылка):

Беда всей советской науки, и отечественной египтологии в частности, состояла в том, что наши исследователи по понятным причинам не могли полноценно работать за границей и обмениваться научным опытом с зарубежными коллегами. Был такой характерный пример. После строительства Асуанской плотины в 1960-е годы мировое сообщество озаботилось спасением древних памятников Нижней Нубии, которым грозило затопление.

Советский Союз отправил туда, в район Вади Аллаки, научную экспедицию во главе с Борисом Пиотровским, где наши ученые в 1961-1963 годах проводили археологические раскопки и копировали наскальные надписи.

Казалось бы, после этого возникла реальная возможность открыть в Египте постоянно действующий исследовательский центр Академии наук СССР. Но тут вмешались иные факторы. С советскими археологами попытались наладить общение ученые из числа многочисленных русских эмигрантов, еще живших тогда в Египте. В частности, среди них был блестящий историк Александр Пьянков, который готов был бросить работу во французском исследовательском институте, чтобы спустя годы изгнания вернуться на родину.

Но в то время, когда советская репрессивная машина работала на полную мощь, такие контакты считались очень опасными.

Чтобы не раздражать КГБ, руководство Академии наук СССР быстро свернуло все проекты полевых работ в Египте и потом много лет о них даже не вспоминало. Именно поэтому не только Берлев, но и другие наши выдающиеся египтологи были, как вы сказали, кабинетными учеными.

Да, они не могли регулярно выезжать в полевые экспедиции, как их западные коллеги, зато советские специалисты по Древнему Египту досконально изучили всю соответствующую литературу, все памятники, все надписи. А что им еще оставалось делать в тех условиях?

Руководителей советской Академии наук можно понять. В 1963 году ещё была жива память о событиях 1937-1938 годов, когда советских востоковедов расстреливали по обвинениям вроде «связей с иностранными разведками» (на деле же, как правило, просто за то, что имели не то происхождение, часто выезжали на работу за рубеж в период до начала 1930-х и хранили в своих бумагах огромное количество подозрительных надписей на непонятных языках).