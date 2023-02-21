 

Окулист рассказал, какая диета улучшает зрение

21.02.2023, 20:30, Разное
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Врач-офтальмолог рассказал, что лучшей диетой для здоровья глаз считается «Светофор», включающий в себя пищу красного, оранжевого и зеленого цвета.

По мнению специалиста, чем ярче и насыщеннее цвет у натуральных продуктов, тем более полезными для зрения они считаются. Красный цвет — ягоды по типу клубники или смородины, помидоры, мясо. Оранжевый — грейпфруты, дыни, мандарины, апельсины, морковь. В этих дарах природы много бета-каротина, который полезен для глаз.

Зеленый цвет салата и различных видов капусты — явный признак содержания зеаксантина и лютеина, а эти вещества помогают сохранить зрение и укрепить его.


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