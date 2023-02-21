BFM TV – в 2023 году продовольственная корзина французов подорожает на 790 евро

Французы жалуются на подорожавшие продукты: в январе инфляция составила 11,4% и заставила многих потребителей ограничивать расходы или отказываться от приёмов пищи, передаёт BFM TV. В то же время специалисты предупреждают, что ситуация может усугубиться — и к июню продуктовая инфляция достигнет 15%.

На выходе из этого супермаркета в Монпелье все покупатели отмечают одно и то же.

ПОКУПАТЕЛЬНИЦА: Это ужас! Да, слишком дорого. Я не привыкла смотреть на цены, но теперь ловлю себя на том, что выкладываю продукты, потому что стало слишком дорого.

ДРУГАЯ ПОКУПАТЕЛЬНИЦА: Цены сильно выросли — на некоторые продукты на 1—2 евро. Это очень много.

И не просто так: инфляция, рассчитанная для 300 тысяч наименований продуктов питания, в январе 2023 года достигла 11,4 процента. Среди наиболее подорожавших продуктов — подсолнечное масло, яйца, сливочное масло и сметана, а также мясо: на некоторые стейки из фарша цена поднялась на 50 процентов. Некоторые потребители вынужденно поменяли свои привычки.

ТРЕТЬЯ ПОКУПАТЕЛЬНИЦА: Я думаю, что система нас явно заставляет стать вегетарианцами (смеётся). Мы значительно сокращаем употребление мяса, рыбы. Когда я сканирую товары, слежу за суммой, и иногда, когда вижу, что достигла предельной суммы, останавливаюсь.

Эта покупательница не исключение: каждый четвёртый француз признаётся, что уже ограничил потребление продуктов питания, а среди населения 18—35 лет почти четверть пропускает приёмы пищи ради экономии. Такая ситуация может усугубиться.

ЛИОНЕЛЬ МОГЕН, главный редактор торговой и экономической рубрики в журнале 60 Millions de consommateurs: В 2022 году та же продуктовая корзина для той же семьи стоила на 280 евро больше, а в 2023 году всё за ту же корзину для той же семьи придётся выложить на 790 евро больше. Такие цифры показывают реальные последствия этой инфляции для евро.

Согласно исследованиям, инфляция должна вырасти и в июне достигнет 15 процентов. Пока её снижение не прогнозируется.

Дата выхода в эфир 20 февраля 2023 года.