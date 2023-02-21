 

Разгульная жизнь, приход к вере, семья с известной актрисой: как живет набожный актер Любимов

21.02.2023, 17:40, Разное
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Сегодня, 21 февраля, Илья Любимов отмечает день рождения. В свои 46 лет актер может похвастаться успешной карьерой, внушительной коллекцией ярких киноролей, счастливой семьей и безупречной репутацией. Впрочем, жизнь артиста далеко не всегда была образцовой. До прихода к вере Илья вел разгульный образ жизни и ничуть не уступал отрицательным персонажам, которых ему приходилось играть в кино.

Илья Любимов рос в благополучной интеллигентной семье, но был непростым ребенком. В школьные годы будущий артист часто хулиганил и демонстрировал окружающим свой непокорный характер. Несмотря на это, проблем с оценками у него не было. Илья хорошо учился, экстерном окончил школу и поступил на режиссерский факультет ГИТИСа уже в 16 лет.

Карьера актера развивалась на редкость удачно. Он начал играть на большой сцене еще до окончания учебы, дебютировал на экранах в 22 года, а через несколько лет прославился на всю страну с ролью Александра Воропаева в сериале “Не родись красивой”. А вот личная жизнь Любимова сложилась далеко не сразу.

Долгое время артист вел разгульный образ жизни. Илья увлекался азартными играми и запрещенными веществами, вступал в беспорядочные связи, прожигал свою молодость. Спасением для актера стал приход к вере. К 30 годам он начал ходить в храм и принял крещение, а через несколько лет стал пономарем.

В 2010 году в жизни Ильи Любимова случился еще один решающий поворот. Придя на фотосессию, артист познакомился с актрисой Екатериной Вилковой, известной по сериалу “Стиляги”. Первая встреча ни к чему не привела, но вскоре судьба свела коллег во второй раз. Илья и Екатерина случайно пересеклись в церкви и с тех пор не расставались.

По совету духовника влюбленные целый год откладывали венчание и сохраняли платонические отношения. Таинство состоялось 1 мая 2011 года. Сейчас у супругов подрастают двое детей: 11-летняя дочь Павла и девятилетний сын Петр.

Сегодня семью Любимова и Вилковой называют одной из самых крепких в российском кинематографе. Супруги вместе воспитывают наследников и во всем помогают друг другу. Илья успевает не только строить карьеру, но и служить в храме.


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