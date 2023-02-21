Скандалы: Дело без ущерба

Что не так с уголовным делом против замглавы Минздрава Якутии Романа Савина?

В республике продолжают всплывать подробности уголовного дела против чиновника, которого успели оправдать арбитражные суды. Первый заместитель министра здравоохранения Республика Саха (Якутии) Роман Савин уже несколько месяцев находится под домашним арестом. Его подозревают в превышении должностных полномочий при заключении контракта на поставку медицинского оборудования в период пандемии. Между тем, подробности уголовного дела вызывают всё больше вопросов.

В октябре 2021 года Роман Савин подписал контракт с московской компанией ООО «Диомед» на поставку 18 кислородных концентраторов для пяти якутских больниц. Стоимость контракта составила 620,9 млн. рублей, а срок исполнения обязательств поставщика, в числе которых поставка, монтаж, введение в эксплуатацию оборудования и обучение персонала работе с ним, был установлен на 15 февраля 2022 года. Госконтракт с ООО «Диомед» Минздрав Якутии заключил без проведения конкурсных процедур, что было допустимо в период действия чрезвычайных обстоятельств – на тот момент в Якутии действовал режим повышенной готовности в связи с пандемией COVID-19. При этом компания по совокупности предложенных условий от участников рынка предложила наиболее оптимальные с точки зрения гарантии и поставок оборудования.

Кто сказал «фас»?

Спустя несколько недель после заключения контракта другой претендент на роль поставщика кислородного оборудования для Минздрава – ООО «Эвелина» – подаёт жалобу в УФАС Республики Саха.

Как известно из материалов судебных дел, находящихся в открытых источниках, эта компания также направляла в ведомство коммерческое предложение, и цена его была ниже, чем у «Диомеда». Организация была готова осуществить поставку за 588,75 млн. рублей. Однако у республиканского Минздрава были веские причины не связываться с компанией «Эвелина». Дело в том, что производитель кислородного оборудования – питерская компания «Провита» – на запрос министерства ответил, что с данным предприятием взаимоотношений не имеет и не располагает информацией о наличии у него необходимых для выполнения подобных работ лицензий, а также штата квалифицированных специалистов.

И это неудивительно, ведь по данным СПАРК в штате ООО «Эвелина», по данным последней отчётности, официально числится два сотрудника, один из которых – генеральный директор. Кроме того, производитель оборудования выразил сомнения в реалистичности указанных в коммерческом предложении ООО «Эвелина» сроков поставки.

Тем не менее, УФАС Якутии с энтузиазмом отреагировало на жалобу «Эвелины». В кратчайшие сроки антимонопольное ведомство провело внеплановую проверку, по результатам которой вынесло решение о нарушении Минздравом закона при заключении контракта на поставку оборудования с ООО «Диомед».

Однако в арбитраже УФАС Республики Саха потерпело от Минздрава сокрушительное поражение. Правомерность заключения контракта с единственным поставщиком одна за другой подтвердили три инстанции арбитражного суда, не усмотревшие нарушений закона в действиях первого заместителя министра здравоохранения Якутии. Однако от уголовного преследования это его не избавило.

Борьба с конкурентами под видом борьбы с коррупцией?

В деле Романа Савина немало странностей и нестыковок. Начать хотя бы с того, что поводом для его возбуждения стала публикация в СМИ.

Напомним, что согласно контракту ООО «Диомед» обязалось осуществить поставку до 15 февраля 2022 года. Незадолго до истечения этого срока – 6 февраля – в одном из региональных изданий появилась публикация о том, что компания якобы не справляется с выполнением обязательств. Звучали в статье и обвинения в коррупции в адрес сотрудников Минздрава республики.

Позиция автора материала при этом вызывает сомнения в непредвзятости. Опустим то, что материал откровенно однобокий, без упоминания даже попыток получить комментарии второй стороны. В статье журналист приводитсравнение цен на те или иные модели кислородных концентраторов, заказанных для якутских больниц, с ценами на аналогичное оборудование, приобретённое учреждениями здравоохранения в других регионах. Автор берёт контракты, заключённые с непосредственным производителем оборудования – ООО «Провита». При этом из нескольких десятков закупок он единично выбирает те, где фигурируют наименьшие цены. Однако любой, кто не поленится и сам внимательно ознакомится с информацией о поставках кислородных концентраторов компанией «Провита» на сайте госзакупок, увидит там массу примеров, когда цены на аналогичные модели были на уровне цен, предложенных выбранным Минздравом поставщиком, или даже превышали их.

Цитируют в статье и депутата якутского Госсобрания Михаила Эверстова, который негодует и просит Счетную палату республики проверить, куда ушли 620 миллионов бюджетных денег. О связи Эверстова с компанией «Эвелина», которая стала зачинщиком разбирательства с привлечением УФАС и других контролирующих органов, писало «ВостокМедиа».

Следом за первой волной информационной атаки не заставила себя ждать и вторая. Без малого через две недели то же самое издание нападает ни много ни мало на республиканскую прокуратуру. И здесь также нам видятся уши ООО «Эвелина». По мнению автора текста, прокуратура «слила» проверку по обращению компании «Эвелина», которая после заключения Минздравом контракта с ООО «Диамед» пожаловалась на якобы неправомерные действия ведомства.

«К жалобе предприниматели приложили свое коммерческое предложение и выразили готовность дать любые дополнительные пояснения и представить соответствующие документы», – говорится в статье.

После этих двух публикаций Министерство здравоохранения Якутии официально сообщило о проходящих в ведомстве проверках.

«Пресс-служба Министерства здравоохранения Республика Саха (Якутия) сообщает, что правоохранительными органами проводится проверка в Министерстве здравоохранения Якутии в связи с публикациями в СМИ об исполнении государственного контракта на поставку 18 кислородных станций. Министерством оказывается полное содействие и предоставляются все документы», – гласит пресс-релиз республиканского Минздрава от 25 февраля.

Какое именно ведомство проводило проверку?Это было Управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Якутии, которое в итоге и возбудило уголовное дело.

А теперь посмотрим внимательнее на даты. Первый материал в СМИ с обвинениями в адрес сотрудников Минздрава выходит 6 февраля, второй, с критикой действий прокуратуры, – 18 февраля. А 25 февраля полиция уже в кабинетах Минздрава с проверкой, поводом для которой, согласно официальному сообщению, стали публикации прессы. Такой прыти от чрезвычайно забюрократизированной правоохранительной системы обычно ожидать не приходится, а тут – отреагировали практически мгновенно, будто только и ждали.

Отсутствие потерпевшего и подсчёт ущерба на глазок

Ещё одна странность уголовного дела – фактическое отсутствие потерпевшего. Министерство здравоохранения Республики Саха себя потерпевшим не считает, открыто заявляя о том, что ущерба ведомству нанесено не было.

В ответ на адвокатский запрос представителя ООО «Диомед» министерство сообщило, что действительно имеет претензии к компании в части нарушения сроков контракта, однако по поводу причинённого ущерба высказалось предельно четко и однозначно:

«По вопросу, о причинении какого-либо ущерба Заказчику, в лице Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия) сообщаем, что ущерба от действий ООО «Диомед», не установлено».

Между тем, в публикациях СМИ о возбуждении уголовного дела и задержании первого замминистра здравоохранения Якутии Романа Савина фигурирует сумма нанесённого незаконным, как считает следствие, заключением контракта на поставку кислородных концентраторов ущерба.

«В 2021 году между Министерством здравоохранения Республики Саха (Якутия) и аффилированной с подозреваемым коммерческой организацией заключен государственный контракт на поставку 18 кислородных концентраторов (необходимы для оборудования медицинских учреждений, осуществляющих борьбу с коронавирусной инфекцией Covid-19) на общую сумму свыше 620 млн рублей. При этом стоимость оборудования оказалась завышена более чем на 150 млн рублей», – сообщил в сентябре прошлого года ведомственный информационный портал.

Опустим громкое, но как минимум спорное, на наш взгляд, заявление об аффилированности и посмотрим пристальнее на цифру в 150 миллионов рублей. Откуда она взялась, доподлинно неизвестно. Однако сомнительно, что эта величина будет подтверждена в суде какими-либо экспертизами.

Напомним, что компания «Эвелина» – инициатор жалоб в УФАС и прокуратуру – сама участвовала в конкурсе коммерческих предложений и давала Минздраву цену на поставку аналогичного оборудования на 32 миллиона ниже, чем ООО «Диомед». Получается, и эта компания, которая так радеет за конкурентные торги, представила цены выше установленных следователями на 100 с лишним миллионов рублей?

Позже в сообщениях об этом деле закрепился следующий сюжет: якобы Минздрав Якутии мог заключить контракт напрямую с производителем кислородных станций – компанией «Провита» и сэкономить тем самым 150 миллионов рублей. При этом известно, что специалисты «Провиты» участвовали в процессе поставки концентраторов в Якутию на каждой его стадии, а, стало быть, производителю было известно о госзакупке, но с его стороны она не оспаривалась. Компания «Провита» не подавала напрямую коммерческое предложение в Минздрав Якутии. Вероятно, потому что производитель в период пикового спроса был сосредоточен на изготовлении оборудования и не был заинтересован в отвлечении ресурсов на сложные организационные процессы, связанные с госзакупками и логистикой.

Эту версию подтверждают и участники рынка. Производители медицинского оборудования действительно предпочитают продажи через дистрибьюторскую сеть. Доля прямых поставок конечному потребителю составляет обычно не более 20 процентов. Действительно, анализ данных сайта госзакупок показывает, что ООО «Провита» чаще заключало контракты на сервисное обслуживание и поставку комплектующих, нежели на поставку оборудования. Кстати, среди тех случаев, когда производители все же выступали прямым поставщиком, немало таких, где компаниям приходилось выплачивать неустойку за срыв сроков поставки. Что, впрочем, немудрено, учитывая ажиотажный спрос на кислородное оборудование в период пандемии, а также нарушенные логистические цепочки. В частности, для производства кислородных концентраторов «Провита» используется немало импортных комплектующих, с поставками которых в период карантинных ограничений возникали серьёзные сложности.

Если брать за отправную точку ту самую публикацию в СМИ, на которую возбудились правоохранительные органы, то там, в частности, приводится следующий пример:

«Так, 23 августа 2021 года между ГБУЗ «Республиканская клиническая инфекционная больница» (Бурятия) и АО «Четыре стихии» заключен контракт на поставку кислородного концентратора «Провита-1000» (в блок-контейнере) по цене 27,9 млн рублей за штуку. В то же время, стоимость одного кислородного концентратора «Провита-1000» (в блок-контейнере) по контракту с ООО «Диомед» составила 40,1 млн рублей (всего приобретено 12 шт. на 481 млн рублей)».

Тем временем, у Минздрава Якутии есть письмо от ООО «Провита», в котором сообщается, что у компании нет единой ценовой политики для конечного пользователя, поскольку цена различается в зависимости от спецификации, стоимости доставки, монтажных работ, длительности гарантийных сроков, наличия или отсутствия сервисных и прочих условий каждого конкретного контракта. Это письмо, в частности, стало одним из аргументов в арбитражном процессе и помогло министерству отстоять свою правоту в споре против УФАС.

Например, те самые концентраторы модели «Провита – 1000», о которых идёт речь в статье, отличаются друг от друга моделями компрессоров, которые в них установлены. В стандартной комплектации используется компрессор с давлением в 5 атмосфер. Однако, как выяснилось уже в процессе выполнения контракта, для нормального функционирования системы подачи кислорода в одной из больниц этой мощности недостаточно. В связи с чем по требованию конечного заказчика в конструкцию станций пришлось вносить изменения, о чем было заключено дополнительное соглашение. В частности, потребовалось заменить компрессоры в 5 атмосфер на более мощные, а также перестроить конфигурацию компонентов подключения электропитания. Такой модернизации подверглись 8 кислородных станций «Провита-1000», что повлекло их удорожание в производстве.

Также совершенно же очевидно, что попытка сравнить между собой регионы России в плане ценообразования – путь по тонкому льду. В особенности если речь идёт о северо-востоке страны. Между Санкт-Петербургом, где производятся кислородные концентраторы, и Якутском почти 9 тысяч километров автотрасс. Отдалённость от федерального центра, экстремальные климатические условия, огромные расстояния между населёнными пунктами, неразвитость транспортной инфраструктуры делают этот регион одним из самых сложных в стране с точки зрения логистики и значительно увеличивают цену любого завозного товара для конечного потребителя за счёт транспортной составляющей.

Исполнен в полном объёме

В Министерстве здравоохранения Республики Саха подтверждают, что контракт № 29102021/1 от 29.10.2021 исполнен в полном объеме. Таким образом, система здравоохранения Якутии преодолела зависимость от завозного жидкого медицинского кислорода, на который республиканский бюджет ежегодно тратил до 500 миллионов рублей.

— Благодаря установке кислородных станций, появилась возможность постоянного доступа увлажнённого кислорода для пациентов общей реанимации, первичного сосудистого отделения, акушерской службы. Также в наших кислородных станциях производится заправка медицинским кислородом баллонов для автомобилей скорой медицинской помощи и санитарной авиации. Ранее баллона для заправки направлялись в город Якутск в 1200 километрах от города Мирного. С установкой кислородной станции оказание медицинской помощи вышло на качественно новый уровень, — отмечают в Мирнинской центральной районной больнице.

Как сообщили в Абыйской ЦРБ, во время пандемии при оказании медицинской помощи больным с новой коронавирусной инфекцией в больнице увеличился процент скорейшего выздоровления пациентов с новой коронавирусной инфекцией, а также выписок пациентов без осложнений.

При этом якутский кейс продемонстрировал необходимость системной подготовки к реализации подобных проектов и строгого выполнения взаимных обязательств обеими сторонами – как поставщиком, так и заказчиком, ответственностью которого является техническая готовность площадок для установки оборудования.

Николай Ольхин

Оригинал материала: “Наша Версия”