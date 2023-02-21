 

Гуляет старческой походкой: Пугачеву заметили в Москве после отъезда за границу

21.02.2023, 16:15, Разное
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Примадонна отечественной эстрады, говорят, с концами уехала в Израиль. Там она обосновалась с детьми и мужем, который нашел новое призвание – поливать грязью свою родину. И каково же было удивление публики, когда Аллу Пугачеву на днях заметили в в Москве!

Но, к сожалению, не настоящую. Ее спутали с бывшим мужем Филиппом Киркоровым, который после резкого похудения и изменений во внешности обрел черты своей экс-супруги. Поп-король после своего недавнего отъезда за границу вернулся на родину и стал выходить в свет, выгуливая новый помолодевший образ.

Артист появился на премьере фильма “Нюрнберг” с белыми волнистыми локонами по плечи, черном берете и длинном плаще. В микроблоге Филиппа Киркорова появилось видео с прошедшего мероприятия: в кадре он идет по кинотеатру и хвалит фильм, для которого он записал песню. Собственно, под этим роликом и появились сравнения с Примадонной. “На Пугачеву похож”, – пишет кто-то из пользователей.

Впрочем, народ отметил и другие особенности во внешнем виде поп-короля. Нашлись те, кто подметил, что по кинотеатру музыкант гуляет старческой походкой, и как бы он не молодел внешне, его солидный возраст хорошо видно.

“Походка как у старика. Годы оставляют свои следы”, – написала пользовательница под постом экс-супруга Аллы Пугачевой.


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