Скандалы: Не бойся, Саша, мы Дубровские

Как и почему сын экс-губернатора Челябинской области требует у своей бывшей компании 274 млн рублей

Судебные процессы не отпускают бывшего губернатора Бориса Дубровского. ПО «Монтажник», признанное несостоятельным, через Арбитражный суд требует обанкротить Дубровского, и взыскать с него 37 млн рублей. При этом имущество чиновника на 930 млн руб. уже арестовано в рамках процедуры банкротства стройкомпании. Более того, сын бывшего главы региона – владелец «Монтажника» – тоже банкрот, но требует от кредитора больше четверти миллиарда рублей. В чём причина таких «танцев с бубном»?

АО «ПО «Монтажник» с июня 2021 года находится в процедуре банкротства, им руководит конкурсный управляющий. Компании предъявлены иски на 1,8 миллиарда рублей от почти 180 кредиторов. В феврале 2023 года магнитогорское ПО «Монтажник» через Арбитражный суд Челябинской области требует взыскать с экс-губернатора региона Бориса Дубровского более 37 миллионов рублей и признать его банкротом. По материалам дела о банкротстве магнитогорского предприятия, суд признал недействительными несколько сделок, по которым стройкомпания в 2019–2020 годах перечислила экс-губернатору 37,3 миллиона рублей. Но эта сумма – не основная претензия к отцу и сыну Дубровским, скорее это намерение собрать даже «крохи» для погашения всех долгов.

Челябинский демонтаж

В 2017 году на берегах реки Миасс в центре Челябинска началось строительство конгресс-холла «Крылья». «Монтажник» тогда получил пять контрактов на подготовку строительной площадки и возведение делового комплекса. Конгресс-холл планировали построить к будущим саммитам ШОС и БРИКС, которые должны были пройти в Челябинске в 2020 году, если бы не пандемия COVID-19. Как писали в СМИ, владельцем предприятия на тот момент фактически был Александр Дубровский, сын экс-губернатора региона. В 2017 году он выкупил 81% капитала «Монтажника» у бывшего генерального директора АО Виктора Тулупова. Годовой оборот компании к тому времени достиг 7 миллиардов рублей.

Строительство объекта с многомиллиардной стоимостью заморозили ещё до разгара пандемии. Но тем не менее в 2019 – 2020 годах «Монтажник» перечислил на личный счёт Бориса Дубровского 37,3 миллиона рублей.Почему именно на личный счёт? — задавались вопросом МВД и ФАС, требовавшие возбуждения уголовного дела в отношении экс-губернатора за злоупотребление должностными полномочиями. Но не возбудили.

В сентябре 2020 года над «Монтажником» стали сгущаться тучи. Началось всё с, казалось бы, незначительной для предприятия такого масштаба претензии. В Арбитражный суд Челябинской области обратились представители компании «Символ Бетон» о взыскании с «Монтажника» 31 миллиона рублей долга. Истец поставлял бетон на стройплощадки на реке Миасс и предоставил в субаренду оборудование. Но денег не получил. Решением суда в АО «Монтажник» было введено наблюдение по процедуре банкротства.

В апреле 2021 года внешний управляющий сообщил, что общим решением кредиторов на «Монтажнике» введено конкурсное производство, имущество предприятия будет распродано для покрытия долгов. К тому времениих накопилось около 2 миллиардов рублей почти двум сотням поставщиков.

Повторим, на тот момент фактическим владельцем предприятия, проходящего процедуру банкротства, уже был сын экс-губернатора Александр Дубровский. Поэтому в октябре 2022 года кредиторы и конкурсный управляющий «Монтажника» потребовали через Арбитражный суд Челябинской области привлечь отца и сына Дубровских к субсидиарной ответственности по обязательствам должника на сумму 930 миллионов рублей. В числе истцов выступили крупнейшие кредиторы строительной компании: «Символ бетон», «Магстрой», «Ависком», «Челябинск Восток Сервис», АО «Кредит Урал Банк» (КУБ) и ООО «МСБ».

Не бойся, Саша, мы Дубровские!

Ранее, в январе 2022 года, Арбитражный суд Челябинской области признал Александра Дубровского банкротом по его собственному заявлению. Александр Борисович задолжал кредиторам 274 миллиона рублей. Что делает банкрот дальше? А он решил сделать «ход конём» (с чьей, интересно, подачи?). Александр со своей сестрой Анной подают иск к … собственному же предприятию на 416 миллионов рублей как кредиторы. Иск приняли, неясны только перспективы такого фокуса.

Кроме того, в июне 2022 года Александр Дубровский подаёт во всё тот же Арбитражный суд области заявление о признании сделки по купле-продаже АО «Монтажник» недействительной. Логика, видимо, такая: не покупал, не был владельцем предприятия, значит – ничего не должен по субсидиарной ответственности. Плюс – а ну, как выгорит ещё и денег получить (416 миллионов) по заявлению в качестве кредитора АО «Монтажник»?

В итоге неизвестно, что повлияло на решение Арбитражного суда Челябинской области, но его определением отца и сына Дубровских к субсидиарной ответственности не привлекли. В отношении Александра даже не применили обеспечительные меры по долгу «Монтажника» в 930 миллионов рублей. Арестовали имущество только у отца – Бориса Дубровского.

В свою очередь экс-губернатор подал апелляционную жалобу, в которой указал на «отсутствие оснований для принятия обеспечительных мер и их несоразмерность, на нарушение правил оценки и исследования доказательств и процессуального права». Борис Дубровский также настаивал на том, что никогда не был ни бенефициаром, ни руководителем ПО «Монтажник», а также не входил в органы управления организации. Тем не менее до апелляции суды первых трёх инстанций признали тесную связь экс-руководителя региона с предприятием-банкротом. В ходе разбирательств было установлено, что Борис Дубровский неоднократно «давал добро» на очередные займы «Монтажнику», при этом своевременно не взыскивая задолженности.

Доводы не подействовали. В январе 2023 года апелляционный суд отказался снимать арест с имущества экс-губернатора. Но это «мелочи», по сравнению с тем, как Борис Дубровский избежал ответственности по делу о превышении должностных полномочий на 20 миллиардов рублей.

Дорожный сговор

В марте 2019 года Федеральная антимонопольная служба признала Бориса Дубровского виновным в антиконкурентных соглашениях при распределении контрактов на строительство и ремонт дорог. К такому выводу ФАС привёл анализ 10 контрактов на 2,4 миллиарда рублей, заключённых между министерством транспорта и дорожного хозяйства региона и компанией «Южуралмост».

Антимонопольщики утверждают, что с 2016 по 2018 годы тогда ещё губернатор Дубровский ограничивал компаниям доступ к контрактам. Глава области, якобы, вносил в тендеры требования, которые изначально способна была выполнить только «Южуралмост». Она и выигрывала до 90% всех дорожных контрактов. В итоге фирма в течение нескольких лет получала огромные деньги из регионального бюджета. Часть из них оседала на счетах ещё одной компании, которая принадлежал Борису Дубровскому.

Экс-губернатор оспорил решение ФАС в суде. Если коротко, то в декабре 2019 года Арбитражный суд Москвы признал решение ФАС незаконным. В ноябре 2020 года апелляция отменяет решение суда и направляет дело на новое рассмотрение. В марте 2021 года тот же Арбитражный суд Москвы вновь признаёт решение ФАС незаконным.

Точку в этом споре поставил Верховный суд РФ, признав Дубровского виновным в антиконкурентных соглашениях при распределении контрактов на строительство и ремонт дорог. Неясно только – какая ответственность по этому делу грозит челябинскому экс-губернатору. Но даже и это «мелочи» по сравнению с тем, чего Дубровскому удалось избежать.

Повезло?

После ухода Бориса Дубровского в отставку в марте 2019 года, в МВД по материалам ФАС против экс-чиновника возбуждалось уголовное дело по превышению должностных полномочий. В материалах дела фигурировала сумма причинённого ущерба в 20 миллиардов рублей. Для сравнения, расходы Челябинской области на образование в 2017 году были запланированы на уровне 34,5 миллиарда рублей. Но, как сообщали СМИ, сослов адвоката экс-губернатора, «дело закрыли как незаконное».

Что касается недостроенного «Монтажником» конгресс-холла «Крылья» на берегу Миасса, то по последним данным, на завершение объекта потребуется 25 миллиардов рублей. И то, если найдётся инвестор на столь спорный и уже «не ко двору» объект. И нужно учесть, что на те мероприятия к несостоявшимся саммитам ШОС и БРИКС при Борисе Дубровском из бюджета уже ушли 15 миллиардов рублей.

Сергей Апасов

Оригинал материала: “Наша Версия”