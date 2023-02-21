Скандалы: Обкатанное поле

Кто стоит за нелегальным вывозом российского зерна

Агентство по финансовому мониторингу Казахстана (АФМ) раскрыло механизм незаконной продажи российского зерна за рубеж. В ходе расследования установлено, что товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) экспортировало из Казахстана 8,3 тыс. т российского зерна на сумму $2,2 млн. Зерно ушло в Узбекистан, Афганистан, Таджикистан.

В чем суть мошеннической схемы, кто ее основные выгодоприобретатели, каковы перспективы на российском и мировом рынке зерна — в материале «Известий».

Запрос снизу

Незаконность схемы заключается в том, что компания оформляла липовые подтверждающие документы от местных производителей и получала льготу при оплате экспортного тарифа. После этого по закону зерно становилось казахстанским. Общий объем ущерба, нанесенного казахстанской экономике, оценивается в $336 тыс.

Подобные случаи говорят о необходимости пересмотра отдельных законодательных актов и внимании государства, полагает управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.

— Разумеется, то, что нарушены законы Казахстана, пострадали казахские производители и государству нанесен ущерб, — это плохо. В данном случае компания пыталась получить льготы, на которые не имела права по закону. Но, с другой стороны, легально продать российское зерно иначе практически невозможно. Сам принцип перепродажи российского зерна может быть выходом при существующих санкциях, по аналогии с параллельным импортом для РФ. То есть можно разработать похожий механизм для реализации российского зерна. Хотя бы на рынок стран СНГ, — отмечает она.

По мнению эксперта, сейчас необходимо искать новые способы реализации российской продукции. Сказались высокие урожаи предыдущих лет, продолжает Косарева. Согласно мнению специалистов, в 2023 году также ожидается неплохой сбор, при этом остаются запасы предыдущих лет. Частично решить проблему могли бы новые перерабатывающие возможности.

Продовольственная безопасность — первоочередная задача для любого государства, замечает собеседница.

— Как следствие, другие страны, официально открещивающиеся от России, прожить без нашего зерна смогут с трудом — если вообще смогут. И насколько при этом взвинтят цены те, кому «можно» попасть на рынок? Как следствие, появляются подобные схемы. Если не легализовать какой-то правовой коридор, то число подобных схем с применением фиктивных документов неизменно вырастет. К тому же такие механизмы помогут пополнить бюджеты стран-посредников напрямую, без нарушения закона, — резюмирует Екатерина Косарева.

Обычное преступление

В данном случае речь идет об обычной махинации, которая является внутренним делом Казахстана, утверждает эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артем Шахурин.

— Если бы подозреваемые просто везли зерно из России в Узбекистан, Таджикистан и Афганистан транзитом через территорию Казахстана, то перевозку пришлось бы оплачивать по более высокому тарифу. Но поскольку, как заявляют казахские следственные органы, предприниматели подделали документацию о происхождении зерна, выдав его за продукцию местных предприятий, перевозка была проведена по льготному тарифу для экспорта. К ситуации на российском рынке зерна данная история имеет лишь косвенное отношение. Хотя нельзя исключать, что в России из-за рекордного урожая казахстанским предпринимателям удалось купить зерно существенно дешевле, чем на своем рынке, — предполагает специалист.

По его мнению, в целом ситуация на российском зерновом рынке остается непростой.

— В частности, поставки через европейские порты остаются затрудненными, а стоимость страхования судов, перевозящих российское зерно, выросла. При учете рекордного урожая прошлого года это вынуждает продавать зерно с дисконтом к рынку. Однако ослабление курса рубля несколько смягчает этот фактор, — говорит Шахурин.

Среди других факторов собеседник «Известий» выделяет завершение срока действия зерновой сделки. К тому же украинского зерна на мировом рынке может стать меньше, в том числе из-за проблем с топливом, электроэнергией и рабочей силой в новом сезоне сельхозработ.

Описанный случай — это типичная мошенническая схема, которую бизнес изобретает для получения льготных условий и увеличения прибыли, соглашается руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

— В данном случае речь идет об одной казахстанской компании, которая закупала российское зерно и делала местную «прописку» этой продукции: компания получала фиктивные документы, что это зерно выращено в Казахстане местными фермерами (КФХ). По местному законодательству экспорт такой продукции имеет транспортные льготы, тем самым снижаются издержки на поставку зерна зарубежным покупателям. Ради этого и была придумана данная схема, — уточняет специалист.

По мнению собеседника издания, в сообщении говорится только об одной организации, значит, такой механизм продажи за рубеж российского зерна нельзя назвать массовым и повсеместным.

— Это частный случай, из которого не стоит делать далеко идущие выводы. Большая часть зерна из России реализуется по вполне понятным и прозрачным схемам, которые полностью соответствуют законодательству и России, и других стран, — считает он.

Хитрее мошенников

Недобросовестные поставщики и подрядчики всегда будут стремиться наживаться в кризисы, отмечает заместитель директора Банковского института развития Юлия Макаренко.

— Мошенники и те, кто целенаправленно ищет и использует лазейки в законах, обнаружат новые пути обхода местных и международных законодательств, а также санкционных ограничений. Здесь ситуация немного сложнее, чем очередное преступление очередной компании «Рога и копыта». Изобретатели серых схем всегда будут на шаг впереди, — замечает она.

По мнению эксперта, оптимальный способ противостоять мошенническим схемам — легализовать более простой механизм.

— Например, возможны сделки а-ля «российская нефть превращается в зарубежную путем нескольких переливаний из одного танкера в другой», но разрешенные в правовом поле. Или же можно согласовать поставки зерна только при обязанности купить нефть «в нагрузку», — дополняет аналитик.

Подобные схемы выхода могут в очередной раз показать несостоятельность западных санкций в отношении России.

— От этого выиграет и бизнес, и государство. При этом, если местных производителей продолжить стимулировать льготами, о демпинге или чрезмерной конкуренции российской продукции с местными хозяйствами говорить не придется, — заключает Юлия Макаренко.

Софья Смирнова

Оригинал материала: “Известия”