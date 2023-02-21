 

Мнение: О следующем после Путина… Уже не «кто», а «как скоро»?

21.02.2023, 12:40, Разное
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Вся страна замерла в ожидании… Незримый метроном неумолимо отсчитывает минуты и секунды… Кто знает, сколько их осталось? И всё это оставшееся время заполнено томительной суетой. Текут «инсайды», звучат «прогнозы», кричат «эксперты». Одни говорят, будто всех нас ждёт послание с откровением, где прозвучит настолько неординарный ответ на сакральный вопрос «Как жить дальше?», что он потребует незамедлительного законодательного закрепления, ради чего Дума и Сенат соберутся на внеплановое заседание в короткий предпраздничный день. Другие уверяют, что всё будет намного проще, и долгожданное Послание Федеральному собранию, на которое отведён целый час эфирного времени…

…уложится всего в дюжину простых, понятных и не менее «долгожданных» слов. Что-то вроде:
— Я устал, я ухожу, а вы дальше как-нибудь сами, без меня.

Плюс бурные, несмолкающие аплодисменты, порой переходящие в овацию.

Сценарий, быть может, экстремальный, но вероятность его оценивать сейчас не будем. А что касается «преемника», то выбор, похоже, уже сделан. И при любых раскладах им окажется тот, кто по личным качествам и наличным ресурсам лучше всего подходит к нашему сложному времени. Тот, за кем сейчас реальная сила…

«Всё моё», — сказало злато;
«Всё моё», — сказал булат.
«Всё куплю», — сказало злато;
«Всё возьму», — сказал булат. ©

Но время «злата» уже ушло и пока ещё не пришло. Нынче более всего востребован «булат».

И недаром его расположения ищут самые прозорливые

Если вы думаете, что «ему не подчинятся», ошибаетесь. Побегут подчиняться наперегонки, расталкивая друг дружку локтями.

Догадаетесь, кто из двух?

И повторится всё, как встарь?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика


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