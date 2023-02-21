 

“Сделана операция”: бросивший жену Прилучный перекроил себя

21.02.2023, 9:22, Разное
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Дефекты внешности
— это больная тема для многих людей. Кто-то комплексует из-за особенностей фигуры,
кто-то мечтает об идеальной форме носа, третьи же мечтают о красивых ушах.
Оказывается, даже среди молодых мужчин есть те, кто соглашается лечь под нож
хирурга ради красоты. В их числе актер Павел Прилучный.

Стало известно,
что 35-летняя звезда “Мажора” и “Закрытой школы” переживал
из-за своей формы ушей. Ради приближения к идеалу Прилучный решился на пластическую
операцию и сделал новую форму ушей. Если раньше они слегка торчали в сторону,
то теперь они аккуратно “приклеены” к голове. Поклонники гадают, под
чьим давлением Павел перекроил себя и изменил внешность.

“Даже у
Прилучного того же самого — у него же сделана операция по “прилепливанию
ушей к голове”, — рассказал Александр Рогов на шоу Ляйсан Утяшевой.

Возможно, на пути
к изменениям его поддержала бывшая жена актриса Агата Муцениеце. Напомним, что
актеры закрутили роман на съемках, а уже через три месяца отправились в ЗАГС.
Брак продержался целых 10 лет, но все-таки распался. Поговаривают, что
бросивший жену Павел Прилучный просто влюбился в другую.

Эта “другая”
в августе 2022 года стала второй женой актера. 27-летняя Зепюр Брутян вышла
замуж за Павла Прилучного. Скоро пара станет родителями малыша.


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