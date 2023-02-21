 

Стала мамой – фаворитка Лорак из “Голоса” сообщила о прибавлении в семействе

21.02.2023, 9:22, Разное
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В семье Саши Кругловой – звезды седьмого сезона шоу “Голос. Перезагрузка” из команды Ани Лорак – случилось пополнение. Артистка стала “мамой” щенка породы акита-ину. Такой живой подарок певице сделал поклонник.

Молодой человек пригласил исполнительницу в питомник, при этом она была уверена, что поездка носит благотворительный характер (Круглова много помогает приютам для животных). Но к ее удивлению, в питомнике ждал подарок – жизнерадостный щенок. Выбор породы оказался символичным – такая же собака была подарена японским правительством в 2012 году президенту нашей страны. Говорят, согласно родословной, очаровательный щенок Саши Кругловой является дальним родственником той самой собаки.

Сейчас Саша старается как можно больше времени проводить с новым членом свой семьи. Щенок, которого она нежно называет “Умка” обладает прекрасным характером и доставляет своей хозяйке много положительных эмоций. Она рассказала, что давно мечтала именно о щенке породы акита-ину, с первого дня, когда увидела легендарный фильм “Хатико”.


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