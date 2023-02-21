Неоновый цвет и на нижнее веко: шесть разных способов нанесения подводки для глаз

Подводка — один из самых популярных и распространенных косметических средств для создания эффектного макияжа. Именно с его помощью можно нарисовать красивые стрелки, чтобы сделать глаза более выразительными. Рассматриваем шесть разных стилей нанесения подводки для глаз.

Неоновый цвет

Если вы собираетесь на дискотеку или в ночной клуб, тогда это идеальное решение для макияжа. Суть заключается в том, чтобы использовать неоновую подводку. Она может быть любого цвета, на ваше усмотрение.

Очень красиво смотрится голубая светящая подводка в сочетании с черными теням для век. Правда, придется приноровиться, чтобы нарисовать максимально ровную и аккуратную стрелку. Но согласитесь, результат точно того стоит.

Детские крылышки

Если вам больше по душе минималистичные тренды, тогда этот стиль придется вам по душе. Суть заключается в том, чтобы нарисовать стрелки, но не такие длинные, как классические (как в том же предыдущем варианте). Они могут быть едва заметными и даже дымчатыми. Их лучше наносить не жидкой подводкой, а косметическим карандашом, и чуть растушевывать.

Чтобы сделать образ более романтичным и нежным, сочетайте черную стрелку с цветными тенями для век. Например, немного теней голубого цвета растушуйте по линии роста нижних ресниц.

Пустующее пространство

Если вам нравятся драматические луки, тогда рассмотрите данный вариант. Его часто используют знаменитости, когда посещают всевозможные торжественные публичные мероприятия. Суть заключается в том, чтобы нарисовать стрелку не по линии роста ресниц, а намного выше, почти под бровью. Затем проведите еще одну короткую линию чуть ниже, из внешнего уголка глаза. Пусть стрелки будут длинными: они могут доходить даже до висков.

В данном случае нет смысла пользоваться черными или цветными тенями для век, в противном случае макияж будет выглядеть чересчур вызывающе. Максимум, что можно сделать — это покрыть верхние веки тенями нюдового оттенка, чтобы их практически не было видно. А вот нарощенные ресницы не помешают.

Двойная

Очень оригинальный вариант для девушек, которым нравятся нестандартные решения. Вы рисуете две стрелки из внешнего уголка глаза. Одна располагается чуть выше другой, и они как бы накладываются друг на друга. В то же время пустоты не закрашиваются подводкой. Получается креативный мейк-ап.

Дымчатый макияж

Макияж смоки айс давно не выходит из моды, и это — одна из его вариаций. Суть заключается в том, чтобы нанести черную подводку на верхнее веко и хорошенько ее растушевать. В данном случае не используйте жидкое косметическое средство, иначе не получится добиться желаемого эффекта. Также можете не наносить тени или подводку на нижнее веко. Просто подкрасьте ресницы удлиняющей тушью. Этого будет вполне достаточно.

На нижнее веко

Очень интересный вариант, чтобы сделать взгляд более выразительным. Суть заключается в том, чтобы нанести подводку на нижнее веко. Можете нарисовать длинную стрелку, но лучше попробуйте сделать короткую и относительно толстую. На верхнем веке нарисуйте более длинную стрелку с загнутым вверх кончиком.