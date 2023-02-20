Скандалы: Банкомат на пляже

Сбербанк начинает работу в Крыму с зачистки территории вблизи Воронцовского дворца

Сбербанк объявил о возвращении в Крым и Севастополь спустя почти девять лет после ухода из региона весной 2014 года. Обещано: все услуги и сервисы станут доступны здесь в течение года. Пока же Сбер установил первые банкоматы, и пляжи интересуют его больше, чем развертывание сети банковских отделений и поиск опытных специалистов.

Сейчас главное кредитное учреждение Крыма – РНКБ, в республике работают 135 его подразделений, ему поручено оздоровление Генбанка, который располагает 57 отделениями, у ПСБ их восемь. Ни крупные банки, ни торговые сети не стали работать в Крыму, когда он стал российским – опасались санкций. Крымчане сначала обижались, потом привыкли. Кому было очень нужно, ехали в банк, работающий без ограничений, через пролив. Теперь Сберу уже нечего терять, он перестал опасаться санкций и принял решение стать вторым системно значимым банком (после ПСБ), который входит на полуостров.

За 2023 год Сбербанк рассчитывает развернуть «все необходимые услуги и сервисы», начать открывать полноценные отделения. Понятно, что большинство работавших до 2014 года работников трудоустроены, все помещения отделений Сбербанка (украинского Ощадбанка) заняты. Поиск подходящей недвижимости, в том числе в пустующих зимой курортных поселках, станет отдельной темой.

Дворцовое шоссе

Первый шаг в помощь крупнейшему банку сделало правительство Крыма. Опубликовано его распоряжение 151-р от 3 февраля «О списании движимого и недвижимого имущества, находящегося в собственности Республики Крым». Цитата: «Списать путем сноса (демонтажа) недвижимое имущество». В списке того, что нужно снести, 14 объектов общей площадью около 1 тыс 300 кв м в городе Алупка. Среди них котельная, склад, гараж, мазутохранилище, иные производственные сооружения, подпорные стенки, административно-производственный корпус участка выдержки.

Алупка территориально входит в состав Большой Ялты. Там находится всемирно известный дворцово-парковый музей-заповедник – дворец, построенный наместником Новороссии и Крыма светлейшим князем англоманом Михаилом Воронцовым. Сейчас это самый посещаемый туристический объект Крыма. Доступен окружающий его роскошный старинный парк.

Строения и берегоукрепительные сооружения, которые теперь крымской властью приказано снести, находятся по адресу: Алупка, Дворцовое шоссе, д. 26. То есть в непосредственной близости от знаменитого дворца. А сносимый участок выдержки – остаток цеха не менее известного старинного винзавода «Массандра», который некогда располагался здесь. «Массандру» продали в частные руки (покупатель – структуры банка «Россия»), ее алупкинское подразделение ликвидировано, прилегающие виноградники заброшены, но (пока?) не застроены. Располагавшийся здесь же фирменный магазин винзавода с дегустационным залом закрыт.

Панорама Яндекс-карт по этому адресу показывает длинный глухой забор, тянущийся вдоль дороги, за которым не видно ни деревьев, ни моря, ни строений.

У Хора на подпевках

Сбер в Крыму в качестве банка не работал, но имел здесь другие интересы, и масштабы его неявного присутствия впечатляют. В 2007 году в Алупке было зарегистрировано ООО «Интерстар-ресурс-сервис», через год оно приобрело в собственность имущество санатория «Златоуст» (бывший санаторий «Южный Урал») и получило в аренду на 49 лет пляж длиной около 400 м.

В 2015 году «Интерстар-ресурс-сервис» перешло в российскую юрисдикцию, где его деятельность тесно связяна с семейством Хоров. Название и адрес сохранились: Алупка, ул. Дворцовое шоссе, д. 34. В настоящий момент состав учредителей несколько изменился. Теперь там числятся фирма «Суланж» Якова Хора (это отец депутата Госдумы от «Единой России» Глеба Хора), расположенная там же, и некто Павел Тыщенко. К слову сказать последний является компаньоном Олега Германовича Грефа по убыточному питерскому ООО «Нева инвест груп».

Но вернемся в бывший санаторий. К его обширной парковой территории (как утверждают компетентные местные жители – 11,2 га) и просторному пляжу. В июне 2015 года Совмин Крыма одобрил инвестпроект по строительству и эксплуатации рекреационного комплекса «Златоуст» в Алупке с объемом капитальных вложений в 1 млрд рублей. На пустынный пляж Алупки таким образом вышли не тридцать витязей прекрасных, а Глеб Хор, депутат Госдумы РФ IV-VII созывов, первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам. Его называют сподвижником Германа Грефа, председателя правления «Сбербанка России».

В 2019 году в списке самых богатых госслужащих по версии Forbes Глеб Хор замыкал первую сотню. Инвестпроект не был осуществлен, но кто-то все эти годы продавал путевки в ветшающую без обещанных инвестиций крымскую здравницу.

Однако место рядом с Воронцовским дворцом семья Хоров не упустила. На Дворцовом шоссе, 34, на участке 7,5 тыс кв м построен рекреационный комплекс. Его застройщик – упомянутое ООО «Интерстар-Ресурс-Сервис», связанное с семьей Глеба Хора.

В одной из построек на краю обширной территории санатория «Златоуст» в советское время располагалось отделение Сбербанка. Похоже, теперь Сбер возвращается не просто в Крым, а на давно знакомое место, и не исключительно что для финансовой деятельности. По крайней мере местные жители уверены, что давно пустующая территория досталась именно этой структуре. Строительство санатория МВД, который тоже обещали достроить и открыть здесь, давно застыло, пляж не оборудован (по сути, в Алупке нет цивилизованного пляжа).

А у Сбера, при том что он долго не работал в Крыму, уже есть на Южном берегу роскошная недвижимость – санаторно-курортный комплекс «Мрия» (Mriya Resort&Spa). Туда можно приехать не только сотрудникам банка, а всем, у кого есть деньги – и для лечения, и для обычного отдыха.

Общая площадь этого комплекса составляет почти 13 га, юрлицо, владеющее им, имеет уставный капитал без малого 20 млрд руб и называется ООО «Гарант-СВ»/ По этому же адресу в Оползневом располагается еще одна «дочка» Сбера – комплекс «Винный парк». В этот объект (через ООО «Горизонт-сервис») Сбер вложил 40 млрд 885 млн руб, не афишируя особо своего участия. Кстати сказать, теперь Сбер вспомнил и о своем основном предназначении: открыл несколько банкоматов. В Ялте – на Набережной, и на территории «Мрии».

Видимо, опыт работы в курортно-туристическом бизнесе оказался удачным. За 2021 год «Мрия» показала 367 млн руб прибыли. В ответ на согласие начать работу в Крыму банк получил всемерную поддержку правительства Крыма. И опять заходит на полуостров с моря и из парка: ему не только выделяют обширный и лакомый кусок побережья, но в буквальном смысле расчищают его, ломая даже берегоукрепительные сооружения.

Валерия Тихонович

Фото: Скандалы.ру

Оригинал материала: “Наша Версия”