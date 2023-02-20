Что такое церезин в нашей косметике, зачем он нужен и нет ли от него вреда

Хотя многие из нас мало обращают внимания на то, что написано на этикетке косметических средств, некоторые ингредиенты невероятно полезны, а другие – не очень. Одним из полезных ингредиентов, используемых многими компаниями, является воскообразное вещество церезин. Его часто сравнивают с парафином и пчелиным воском, но он имеет множество преимуществ как для производителей, так и для потребителей.

Что такое церезин

Хотя вы, возможно, никогда не слышали о нем раньше, церезин широко используется в индустрии красоты. Вы можете найти его в таких продуктах, как губная помада, увлажняющие средства и бронзаторы, а также во многих других. Церезин — это минеральный воск, состоящий из очищенной формы озокерита, еще одной формы воска, наиболее узнаваемой по более темному цвету.

Сырой озокерит поступает из одного из двух мест – нефтяных или минеральных источников. Чтобы превратиться в церезин, его обрабатывают теплом и серной кислотой. Однако церезин заметно отличается от озокерита. Он не только имеет более высокую температуру плавления, но также имеет более твердую и твердую текстуру и более светлый цвет.

Зачем нужен церезин в косметике

Церезин имеет консистенцию, аналогичную другим затвердевшим воскам, таким как парафин или пчелиный воск, и часто используется для изменения текстуры продуктов. Это придает им более густую консистенцию. Она жизненно важна для некоторых продуктов, но почему?

Загустители часто используются в индустрии красоты, чтобы помочь улучшить консистенцию и внешний вид продукта. Церезин можно использовать для загущения крема для кожи или для уменьшения склонности губной помады к ломкости. Конечно, эти преимущества помогут вашим косметическим продуктам прослужить дольше, а это означает, что вам не придется заменять их часто.

Кроме того, наличие более густого продукта может также сделать его привлекательным для потребителя благодаря плотной текстуре и приятному ощущению на коже. Если продукт более привлекательный, это может в конечном итоге привести к увеличению продаж. Вы бы наверняка не купили растекающийся, странно пахнущий, неприятный на ощупь крем для лица. Церезин устраняет эти недостатки.

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Церезин также используется в качестве эмульгатора

Помимо загущающих свойств церезин имеет и другие. Ингредиент используется не только для изменения текстуры, но и в качестве эмульгатора для косметических продуктов. Он помогает соединить два ингредиента, которые иначе не смешались бы без него. Одним из замечательных реальных примеров является мыло, которое объединяет масло и воду.

Вместе загущающие и эмульгирующие свойства работают в гармонии друг с другом, чтобы в целом улучшить форму и текстуру продукта. В результате клиенты получат более приятный на вид и на ощупь конечный результат. Использование эмульгаторов в индустрии красоты является обычным явлением, когда речь идет о создании определенных продуктов, таких как кондиционеры для волос и лосьоны.

Церезин в средствах по уходу за кожей

Церезин невероятно универсален. Он используется не только в косметических продуктах, но и в широком спектре средств по уходу за кожей. Некоторые известные косметические продукты, содержащие церезин, включают губную помаду, бальзам для губ, подводку для глаз, консилеры, основу, тени для век и тушь для ресниц.

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Конечно, многие из них служат основными продуктами в женских косметичках. Некоторые продукты, содержащие этот ингредиент, включают солнцезащитные и увлажняющие средства, сыворотки и кремы, а также средства по уходу за волосами, такие как гели для укладки и кондиционеры. Хотя это неполный список, он может дать вам приблизительное представление о типах продуктов, в которых вы можете найти этот ингредиент.

Увлажняющие свойства церезина

Хотя большинство преимуществ церезина раскрываются в процессе производства, есть также способы, которыми он может положительно повлиять на качество вашей кожи. Если у вас сухая или грубая кожа, использование этого ингредиента может обеспечить увлажнение и помочь заживлению кожи быстрее, чем если бы вы его не использовали.

Это делает его отличным ингредиентом для таких продуктов, как кремы, увлажняющие, солнцезащитные средства и сыворотки, которые наносятся непосредственно на кожу. Точно так же, если у вас потрескались губы, бальзам для губ, содержащий этот ингредиент, может быть хорошим выбором.

Если вас особенно беспокоит увлажнение, существует множество комбинаций ингредиентов для ухода за кожей, которые могут помочь улучшить ее состояние. Чтобы проверить, содержит ли продукт этот ингредиент, лучше всего спросить продавца или проверить этикетку самостоятельно. Он указан чаще всего, как cerin или церезиновый воск.

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Ядовит ли церезин

К счастью, по данным ученых, в целом церезин безопасен в использовании и нетоксичен. Тем не менее было проведено минимальное исследование ингредиента, что затрудняет подтверждение каких-либо серьезных побочных эффектов. С другой стороны, имеющиеся исследования показывают, что риск раздражения минимален и что церезин в целом безопасен для кожи.

Церезин не только не токсичен, но он еще и веганский, то есть не получен из животных. Конечно, если вы хотите быть на 100 % уверены, вы всегда должны покупать продукцию проверенных брендов. Если вы обнаружите какое-либо раздражение, вам следует прекратить использование продукта и обсудить альтернативные варианты со специалистом. Определенных ингредиентов следует избегать при экземе, поэтому не забудьте проверить их дополнительно.