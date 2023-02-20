Как правильно подобрать тушь в зависимости от типа ресниц: лайфхаки, которые сделают красивее взгляд

Выбор туши для ресниц может быть довольно индивидуальным и зависит от предпочтений каждого человека, а также от типа ресниц. Рассмотрим детальнее, какая тоже подойдет для густых и для тонких ресниц.

Кому пригодится удлинявшая тушь

Этот вид туши идеально подходит для коротких и длинных ресниц, создавая эффект бесконечной длины. Это достигается путем разделения каждого волоска и нанесения краски от начала до конца, при этом важную роль играет щеточка, которая должна иметь среднюю густоту и короткий ворс.

Часто используются силиконовые щеточки, которые напоминают резиновые “валики” или односторонние гребешки, но требуют определенной ловкости в использовании. Кроме того, состав удлиняющей туши содержит специальные волокна, которые присоединяются к кончикам ресниц, добавляя им дополнительную длину.

Тушь, которая придает ресницам объем

Одна из самых популярных видов туши для ресниц – тушь для придания объема. Эффект густоты достигается за счет нескольких факторов. Во-первых, в формулу туши добавляют специальные силиконы и минералы, которые покрывают каждую ресничку и увеличивают их объем. Во-вторых, такая тушь быстро высыхает, что позволяет наносить на ресницы повторный слой через несколько секунд для еще большего объема.

Кисть для нанесения такой туши обычно мягкая, пушистая и массивная, что обеспечивает легкое набирание продукта из тюбика и распределение его по ресницам. Однако, щеточки для этой туши не всегда разделяют ресницы должным образом, что может привести к образованию “паучьих лапок”.

Подкручивающая тушь

Часто в составе подкручивающей туши можно найти специальные воски, которые помогают придать небольшой изгиб жестким и прямым ресницам. Щеточка у такой туши вогнутая или слегка закругленная. При использовании такой туши важно учитывать, что она быстро сохнет, что необходимо для фиксации эффекта. Поэтому, чтобы достичь желаемого результата, нужно будет потренироваться. Для нанесения туши нужно использовать подкручивающие движения, обращая особое внимание на прокрашивание основания ресниц, чтобы изгиб держался дольше.

Полезные советы

Если вы хотите, чтобы ваши ресницы выглядели одновременно длинными и объемными, то следует использовать несколько разных типов тушей для ресниц, нанося их слоями. При этом стоит учитывать, что тушь для объема следует наносить последней.

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Силиконовые или резиновые щеточки могут склеивать ресницы, поэтому необходимо быть особенно аккуратным при их использовании. Если у вас жесткие и прямые ресницы, то силиконовые щеточки могут не справиться с их подкручиванием.

Для создания густых и пушистых ресниц лучше выбирать туши с натуральными щеточками, которые имеют длинные ворсинки. Короткие щеточки не смогут полностью расчесать и разделить ресницы.

Идеальным вариантом будет иметь две туши: одну для верхних ресниц и вторую, с маленькой щеточкой, для нижних. Вторая тушь должна быть как можно проще, без слишком ярких и выразительных свойств.

Если у вас ресницы склеиваются от использования любой туши, то можно приобрести специальную разделяющую расческу с металлическими зубчиками, которая поможет разделить ресницы и придать им желаемый вид.

Какая тушь подойдет для тонких ресниц

Не все из нас наделены красивыми густыми и длинными ресницами изначально. У некоторых они тонкие и легкие, которые выглядят безжизненными. Однако, это не значит, что невозможно изменить ситуацию. Правильная тушь для ресниц может усилить их объем, длину и красоту.

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Если у вас тонкие ресницы, то стоит обратить внимание на несколько характеристик при выборе туши:

Для тонких ресниц рекомендуется выбирать туши, которые содержат гелевую или кремовую формулу. Они могут увлажнять и укреплять ресницы, делая их более густыми и объемными. Чтобы придать объем и длину тонким ресницам, рекомендуется выбирать щеточки с мелкими щетинками. Это помогает распределить тушь равномерно и придать ресницам объем. Также можно выбрать щеточки с изогнутой формой, чтобы поднять ресницы и придать им красивую форму. Некоторые туши имеют дополнительные свойства, которые могут помочь улучшить состояние ресниц. Например, тушь с протеинами может укреплять и увлажнять ресницы, тушь с витаминами может усилить их рост.

Как выбрать тушь для густых ресниц

Выбор туши для тех, у кого уже есть густые ресницы, может быть немного сложнее, чем для тех, кто хочет добавить объем своим ресницам. Однако, все еще есть несколько важных факторов, на которые нужно обратить внимание при выборе туши.

Обращайте внимание на формулу туши Как уже упоминалось выше, формула туши очень важна. Если у вас уже густые ресницы, то, вероятно, вам не нужна тушь, которая добавляет дополнительный объем, а вместо этого нужна тушь, которая поможет разделить ресницы и создать более четкий, ухоженный вид. Выбирайте тушь с легкой формулой, которая не будет склеивать ресницы и не будет делать их слишком тяжелыми. Ищите тушь с укрепляющими свойствами Даже если у вас уже густые ресницы, вы все равно можете использовать тушь с укрепляющими свойствами. Это поможет сохранить здоровье ваших ресниц и предотвратить их выпадение. Ищите тушь, которая содержит питательные вещества, такие как витамины или протеины, которые могут помочь укрепить ресницы. Обратите внимание на щеточку туши Щеточка туши также может играть важную роль при выборе туши для густых ресниц. Ищите щеточки с мелкими щетинками, которые помогут разделить ресницы и создать более четкий, опрятный вид. Щеточки с металлическими зубчиками или силиконовыми щетинками также могут быть хорошим выбором, так как они помогают разделить ресницы и создать эффектный макияж.

Как хранить тушь для ресниц

Этот вид косметики следует хранить в прохладном и сухом месте, защищенном от прямых солнечных лучей. Не рекомендуется держать тушь в ванной комнате, где может быть высокая влажность, так как это может способствовать росту бактерий в тубе туши.

Также важно следить за сроком годности туши. Обычно срок годности туши для ресниц составляет около 3-6 месяцев после вскрытия, в зависимости от производителя и формулы туши. По истечении этого срока годности тушь следует выбросить и приобрести новую, даже если она выглядит нормально.

Некоторые производители рекомендуют не качать тубу туши перед использованием, так как это может ввести лишний воздух внутрь тубы и привести к быстрому ее высыханию. Вместо этого, тушь следует вращать между ладонями, чтобы согреть и перемешать продукт внутри тубы перед нанесением на ресницы.