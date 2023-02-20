Мнение: Байден в Киеве!

Довольно неожиданно, надо признать. “Сонный Джо” проявил невиданную прыть и опередил российского живчика, вынырнувшего из проруби после полета со стерхами – первым оказавшись в Киеве. А ведь Путин хотел там оказаться еще год назад, принимая парад покорителей Украины под бело-сине-красными флагами! Но – за год так и не получилось, а Байден уже тут как тут.

Довольно сильный символический жест – учитывая, что Байден ведь смело оказался в зоне досягаемости российских ракет. Даже противокорабельных не испугался, последнего российского чудо-оружия. Силен старик. Провел встречу с Зеленским, погулял с ним по киевской площади… А ну как в это время его друг Влад как раз бы наконец решился нанести удар “по центру принятия решений”? В России ведь почему-то решили, что у росармии есть откуда-то ПРАВО стрелять по Украине в любом месте и в любое время, так и говорят – “у нас это ЗАКОННАЯ цель”… Почему “законная”, какой-такой ЗАКОН имеется в виду – бес их знает. Но ведь стреляют!

А Байдену – хоть бы хны. Я, кстати, стал тут вспоминать – а когда в последний раз американский президент был в Москве? Неужели только в 2005 году 9 мая, на 60-летии Победы? Нет, вру: Обама еще был в 2009, как раз, помнится, привозил большую красную кнопку “Перезагрузка”. И всё с тех пор. А вот в Киеве, по-моему, до этого американские президенты с визитом не бывали вообще никогда. И вот – Байден положил начало.

Зеленский, чертяка – и тут не изменил своему стилю: встречал американского преза в армейских штанах и в каком-то свитере, да еще небритым. Эх, молодец! Нравится он мне.

Ничего особенного Байден, естественно, не произнес – тут важен сам по себе символический смысл визита. А смысл прост, как правда: Америка демонстрирует, что она НЕ БОИТСЯ “друга Влада”. И даже в некотором смысле плюёт на него. В визите Байдена – немой вопрос, по-пацански: “Ну и что ты мне сделаешь, …..?!”

Красивый пиар уверенных в себе людей. У нас в РФ ни на что подобное не способны. Но это не отменяет того факта, что РФ все еще может угрожать всему миру ядерным самоубийством. Некрофилов красивыми жестами не проймешь.