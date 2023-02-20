Собянин открыл электродепо “Нижегородское” Большой кольцевой линии метро

Без открытия электродепо “Нижегородское” полноценный запуск всего большого метрокольца был невозможен. Об этом в своем телеграм-канале написал мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, в новом электродепо будут обслуживать около 40% современных отечественных поездов на БКЛ. Количество составов после полноценного запуска кольца увеличится почти в два раза, уточнил мэр.

Собянин заявил, что в электродепо будут работать 900 человек. Там созданы все условия для комфортного труда и отдыха, отметил он.

“Обслуживать составы на самом современном оборудовании будут специалисты завода-изготовителя. Это сделает ремонт, диагностику и мойку качественнее и дешевле”, – рассказал мэр.

Уникальность нового депо в том, что она расположено почти в центре Москвы, обратил внимание градоначальник. Территория заброшенной промзоны и подведенные к ней железнодорожные пути использованы с максимальной пользой, добавил Собянин.

До конца 2023 года в районе Братеево откроется электродепо “Южное”. Это позволит обновить подвижной состав на Замоскворецкой линии метро, сообщил ранее мэр.

В столице за 11 лет построили 69 станций метро – сеть метро выросла в полтора раза. Длительность поездок по городу сократилась на 20-60 минут.