 

Владельцы OnePlus Ace 2 сообщили о проблемах с дисплеем

20.02.2023, 22:06, Разное
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На проблемы с экраном начали жаловаться владельцы нового смартфона OnePlus Ace 2. Портал Mobiltelefon пишет эту информацию на основе публикаций пользователей Weibo.

Наиболее распространенные жалобы касаются внезапных вспышек дисплея в случайное время, зеленой подсветки и мерцающих пикселей, возникающих при касании экрана пальцем. Владельцы OnePlus Ace 2 недовольны слабым временем автономной работы и проблемами с дисплеем. Один из комментаторов заявил, что за 3 часа 47 минут гаджет разрядился с максимальной зарядки до 16%. Пользователи Weibo утверждают, что новинка была возвращена им другими покупателями.

Известно, что китайская фирма Tianma была производителем экрана для OnePlus Ace 2.”Газета.Ru” ранее сообщала, что россиянам, столкнувшимся с блокировкой китайских смартфонов моделей OnePlus 11 и OnePlus 12, необходимо обратиться в Telemix, чтобы их устройство вернули к нормальному использованию.


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