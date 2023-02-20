Владельцы OnePlus Ace 2 сообщили о проблемах с дисплеем

На проблемы с экраном начали жаловаться владельцы нового смартфона OnePlus Ace 2. Портал Mobiltelefon пишет эту информацию на основе публикаций пользователей Weibo.

Наиболее распространенные жалобы касаются внезапных вспышек дисплея в случайное время, зеленой подсветки и мерцающих пикселей, возникающих при касании экрана пальцем. Владельцы OnePlus Ace 2 недовольны слабым временем автономной работы и проблемами с дисплеем. Один из комментаторов заявил, что за 3 часа 47 минут гаджет разрядился с максимальной зарядки до 16%. Пользователи Weibo утверждают, что новинка была возвращена им другими покупателями.

Известно, что китайская фирма Tianma была производителем экрана для OnePlus Ace 2.”Газета.Ru” ранее сообщала, что россиянам, столкнувшимся с блокировкой китайских смартфонов моделей OnePlus 11 и OnePlus 12, необходимо обратиться в Telemix, чтобы их устройство вернули к нормальному использованию.