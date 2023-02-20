Мнение: Куда делись современные писатели

В 19-м веке у нас были и Пушкин, и Лев Толстой, и Тургенев, и ещё целая плеяда звучных имён. А ведь казалось бы, чтобы стать писателем, надо быть образованным человеком, причём, весьма желательно, во втором-третьем поколении. Таковых тогда в России с чисто технической точки зрения было значительно меньше, чем сейчас.

Да, было направление так называемой «крестьянской литературы», но имена входивших туда авторов вам навряд ли что-либо скажут, так как их не изучали даже в классово лицеприятных советских школах. Среди крестьян были свои звёзды, — Иван Суриков, например, известный по «Степь да степь кругом» и «Тонкая рябина», — но всё же сравнивать его с тем же Пушкиным было бы странно. Если вы вспомнили сейчас про Сергея Есенина, то нет. Хоть это и гений несомненно высшего уровня, однако всё же его следует отнести к 20-му веку, не к 19-му.

В общем, образованная прослойка, которая теоретически может рожать талантливых писателей, сейчас раз так в 50 толще: при Пушкине в России было, допустим, 2-3 млн грамотных, сейчас — 140 млн (я вычел дошкольников). И что же, где наши 50 современных пушкиных? Покажите пальцем, пожалуйста, а то со стороны может показаться, будто их вовсе нет… И ведь не только в России проблема, за рубежом то же самое. Джоан Роулинг с её техничной сагой о подростке с суперсилами — не тот уровень, чтобы встать в один ряд с классиками английской литературы.

Объяснений феномену можно предложить несколько.

Возможно, мы с вами просто зажрались, и любой крепкий современный писатель, на которого мы смотрим несколько свысока, в 19-м веке засиял бы яркой звездой. Эту версию, кстати, можно проверить, проведя слепое исследование: выдав экспертам какое-нибудь малоизвестное произведение старого классика и попросив сравнить его вслепую с творчеством писателей 21-го века.

Возможно, наша культура в какой-то момент начала подрезать гениям крылышки на взлёте. Напомню, писатели 19-го века или не учились в школах вовсе, или учились в совершенно других школах, чем те, что через которые мы с вами прошли. Также у них были другие ценности, другие представления о том, что важно в жизни, и как следует вести себя благородному человеку. Типичному нашему современнику не до творчества, ему приятнее убивать время в соцсетях… Да, и система книгоиздания в 19-м веке была другой, она относилась к новым авторам иначе, требовала от них другого.

Наконец, возможно, потенциальные писатели массово находят себе применение в других жанрах — в инженерном деле, в программировании или в науке. Современный гений мог бы стать хорошим писателем, а стал хорошим биологом, например. Или, если мы говорим про последние 10-20 лет, ушёл в создание компьютерных игр, благо игры, как более совершенный вид искусства, стремительно заменяют собой всё остальное, от книг и кино до музыки с театрами.