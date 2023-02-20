Скандалы: Цифровая взятка

Борьба за контракты между «дочками» «Ростелекома» довела до уголовного дела за мошенничество

В Москве за вымогательство взятки в 10 миллионов рублей задержаны два топ-менеджера ООО «Цифромед» Леонид Коковин и Роман Селиванов. Таким образом они хотели если и не отбить у конкурента«МЦ НТТ» уплывший контракт на оказание цифровых услуг, то хотя бы заработать.Факт выглядит ещё более странно, если учесть, что обе компании входят в структуру крупнейшего в России провайдера цифровых услуг – ПАО «Ростелеком». «Родитель» не доглядел или «детки» пошли вразнос, выбивая себе контракты любым путём?

Давайте разбираться.

Рынок цифровых услуг сужается, и борьба за сферы влияния становится всё изощрённее. Коммерческого директора «внучки» «Ростелекома» – компании «Цифромед» – Леонида Коковина и топ-менеджера этой же компании Романа Селиванова оперативники задержали с поличным в ресторане. В этот момент они получали первые 2,5 из вымогаемых 10 миллионов рублей от генерального директора Московского центра новых технологий телекоммуникации (АО «МЦ НТТ») Сергея Шишмарёва. Примечательно то, что «МЦ НТТ» – тоже структура «Ростелекома». Яблоком раздора стал госконтракт на 210 миллионов рублей на оказание услуг в сфере здравоохранения.

Техническая ошибка

Заказчиком контракта выступило Министерство здравоохранения Московской области. Победителем тендера в декабре 2022 года стал «МЦ НТТ» под руководством Сергея Шишмарёва. По условиям контракта за 210 миллионов рублей центр должен обеспечить бесперебойную связь контакт-центра Единой медицинской справочной службы «122» Московской области в течение всего 2023 года.

Внушать Сергею Шишмарёву «правильные» доводы пришла пара якобы «доверенных лиц» со стороны заказчика контракта. Это были Леонид Коковин и Роман Селиванов. Селиванов решил повысить градус значимости делегации, назвавшись сотрудником одного из подразделений «Ростеха», аффилированного с Минздравом Московской области.

Директору «МЦ НТТ» стали вежливо объяснять, что его центр победил в тендере не совсем честно, а в результате некой «технической» ошибки системы. Исправить «ошибку» просто – нанять для выполнения работ субподрядчика из тех, на кого укажут «парламентёры». А в довесок нужно закрепить победу в конкурсе – доплатить 10 миллионов рублей. По итогу переговоров Шишмарев решил обратиться в правоохранительные органы,

В ходатайстве следствия об аресте задержанных Тверской суд Москвы отказал – обоих обвиняемых в особо крупном мошенничестве отправили под домашний арест до 6 апреля 2023 года. Вину они не признали.

Оцифровка медицины

АО «Цифромед» появилось в июле 2019 года как Совместное предприятие «Ростелекома» (51% доли в компании) и «Ростеха» (49% доли). В «Ростелекоме» тогда прокомментировали, что задачей «Цифромеда» является внедрение и эксплуатация информационных систем и их компонентов в сфере здравоохранения.

Перед «Ростехом» правительство РФ поставило задачу поддержки и развития Единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ). В первую очередь речь идет о создании цифровых сервисов для населения, повышающих доступность и качество медицинских услуг (электронные медкарты, онлайн-запись к специалистам, кабинет «Мое здоровье» на Едином портале госуслуг, телемедицина). На Федеральный проект «Создание единого цифрового контура здравоохранения на основе ЕГИСЗ»до 2024 года запланировано выделить 177 миллиардов рублей. 60% суммы составят субсидии из федерального бюджета, остальное – из региональных.

Кроме того, корпорация отвечает за создание и развитие информационно-аналитической системы государственных закупок лекарств – одной из подсистем ЕГИСЗ.

Позже «Ростех» вышел из состава компании. Теперь 51% контролирует дочерняя компания «Ростелекома» – АО «РТ Лабс», а 49% перешли к АО «Национальная цифровая экосистема здравоохранения» (НЦЭЗ), являющаяся дочерней фирмой «Фармстандарта».

По названию последней – НЦЭЗ – понятно, что «Цифромед» явно претендовал на контракт от подмосковного Минздрава, но «МЦ НТТ» увёл его у них буквально из-под носа. Ведь до этого всё было понятно и хорошо. Еще в 2019 году выручка «Цифромеда» была 811 миллион рублей, но в 2020 году увеличилась до 5,7 миллиардов, а в 2021-м достигла 6,1 миллиардов рублей. 4,4 миллиарда рублей компания заработала на контрактах в 2022 году, и больше всего денег принесли Минздрав РФ и Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА).

Другое детище «Ростелекома» – АО «Московский центр новых технологий телекоммуникаций» – один из крупнейших в России центров обработки вызовов клиентов. Более 7 тысяч человек в 22 городах России обслуживают нужды компаний по контрактам. А это – более 4 миллионов обращений в месяц. Всего же за 11 лет (с 2011 по 2022 годы) компания заключила госконтрактов на 9,4 миллиарда рублей, из них 8,4 миллиарда – это контракты с «Ростелекомом».

Заполучить заказчика

Конкуренция на рынке IT-услуг с каждым годом становится всё более жёсткой из-за роста количества компаний, предоставляющих такие услуги. Заполучить крупного заказчика – главная задача. Эксперты говорят о том, что «сферы влияния» давно поделены, участники рынка негласно следуют этим «правилам». Когда кто-то заходит «не в свой огород», в ход могут пойти приёмы, выходящие за рамки честной конкуренции: шантаж, давление на конкурента.

Но, с другой стороны, тот же рынок диктует и основные свои условия: тот, кто предложит услугу качественнее и дешевле, предпочтительнее даже уже старого исполнителя, который привык к ежегодным контрактам и не задумывается о корректировке цены либо повышении качества.

Как сообщил СМИ руководитель юридической компании «Центр размещения госзаказа» Александр Строганов, конкуренты победителя конкурса стараются применить все имеющиеся у них возможности и связи, чтобы усложнить исполнение контракта по госзаказу для победителя конкурса: перекрыть доступ к ресурсам или инструментам. Но и в таких условиях разрывать усложнённый контракт – уже не вариант: штрафные санкции за неисполнение заказа зачастую стоят столько же, сколько и сам контракт.

Задержанные топ-менеджеры ООО «Цифромед» Леонид Коковин и Роман Селиванов, похоже, пошли путём шантажа и вымогательства взятки. Но никакой «технической ошибки» при проведении конкурса быть не может, система чётко отлажена, сообщил тот же эксперт для СМИ.

В «Цифромеде» и «Ростехе» заявили, что ни Кокорин, ни Селиванов в их компаниях не работают. А в «Ростехе» к тому же напомнили, что госкорпорация давно не входит в число собственников «Цифромеда».

Как уже было сказано, задержанным предъявили обвинение за мошенничество в особо крупном размере. Вымогательство взятки предъявлять не стали, поскольку не было явных угроз потерпевшему Шишмарёву. Но и за мошенничество подельники могут отправиться за решётку вплоть до 10 лет.

По всей видимости, «МЦ НТТ» именно «не в свой огород» зашёл. Косвенно это подтверждает аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян. По его мнению в российской медицине до сих пор большие пробелы в вопросах цифровизации. Необходимо решить массу вопросов: от сертификации софта длямедицинских нужд, дистанционной диагностики, до электронных рецептов и использования обезличенных данных для исследовательских целей. «Цифромед» и создавался для решения части этих вопросов. И расчёт был, что «государственную» нишу он и займёт.

А тут неожиданно«дальний родственник» – «МЦ НТТ» – взял и увёл считавшийся стопроцентным контракт.

Сергей Апасов

Оригинал материала: “Наша Версия”