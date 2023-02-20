Скандалы: Биологическое оружие – это реальная опасность, а генетическое — фейк

Стало известно, какие вирусы и патогены разрабатывали в американских биолабораториях на Украине

30 января начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов заявил, что Минобороны России удалось остановить реализацию военно-биологических программ США на территории Украины. Он сообщил, что полученные российскими военными материалы подтверждают, что американцы в украинских биолабораториях разрабатывали компоненты биологического оружия и испытывали их на гражданском населении и военнослужащих ВСУ.

После того, как в ходе СВО был освобожден город Рубежное на территории Луганской Народной Республики, появились неопровержимые доказательства того, что там на базе медицинского центра «Фармбиотест» проводились клинические испытания новых препаратов по заказу западных фармацевтических компаний. В том числе, например, вакцин от коронавируса, а также лекарств от других опасных заболеваний, вызывающих серьезные побочные эффекты. Об этом свидетельствует бывшая сотрудница «Фармбиотеста» в интервью Telegram-каналу UKR LEAKS перебежчика из СБУ Василия Прозорова. Испытуемые из числа местных жителей были добровольцами, за участие в опасных экспериментах им платили деньги. По западным меркам – очень небольшие. То есть местное население использовалось в качестве подопытных кроликов. Что толкало людей на это, понятно: крайняя нищета. И вряд ли они в полной мере осознавали, чем могут для них закончиться эти эксперименты…Позже в Лисичанске на городском кладбище были обнаружены закопанные кем-то биоматериалы и медицинские карты испытуемых. Видимо, прятали в спешке, поэтому место выбрали не самое удачное – время поджимало. В США очень опасались, что материалы исследований могут попасть в руки российской стороны. Об этом прямо заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената США. Она признала, что на Украине «есть биологические исследовательские лаборатории», и американцы озабочены тем, что российские военные могут взять их под контроль.

Многие почему-то полагают, что тема американских биолабораторий всплыла как-то «вдруг» и исключительно в связи с СВО на Украине. Между тем специалисты были знакомы с ней еще до распада СССР. Об этом в эксклюзивном интервью «МК» рассказал бывший главный санитарный врач РФ, академик РАН Геннадий Онищенко.

— Геннадий Григорьевич, тема американских биолабораторий для вас не является новой – вы неоднократно ранее публично высказывались по этому вопросу. Нас часто упрекают в том, что мы вдруг заговорили об украинских биолабораториях только после начала СВО – дескать, если это вас на самом деле беспокоило, то почему раньше молчали? Когда на самом деле возникла эта проблема?

— Тема американских биолабораторий всплыла еще в 70-е годы прошлого века после того, как в 1972 году была подписана Конвенция о запрещении биологического и токсинного оружия. Ее инициаторами были СССР, США и Великобритания. Но до сегодняшнего дня эта Конвенция фактически не действует, так как нет механизма контроля за ее соблюдением. В 80-е годы, когда я работал в Минздраве СССР, нас уже начала беспокоить проблема появления американских лабораторий по всему миру. Но особенно остро эта проблема встала для нас в 1991 году, после распада СССР. Тогда у нас во всех министерствах сидели ребята, которые плохо знали русский язык, но хорошо понимали, что им надо делать. Гайдаровское правительство просто формализовало их распоряжения, с невероятной скоростью штампуя разнообразные указы. В тот момент активизировалась и проблема разработки механизма контроля за соблюдением Конвенции. Наша российская делегация подолгу сидела в Женеве, разрабатывая этот механизм. В это же время американцы активно предлагали нам, как и другим постсоветским государствам, помощь в создании биолабораторий на своей территории. Мы их послали, но все наши бывшие соотечественники, союзные республики, с энтузиазмом это все восприняли.

— Как вы думаете, почему? Они не осознавали возможной опасности?

— Новое политическое руководство в этих государствах стремилось к всестороннему сотрудничеству с США. Насколько я понимаю, на них на всех было досье, и тех руководителей, кто не особенно хотел этого сотрудничества, убеждали при помощи имеющегося на них компромата. В общем, все положительно восприняли это предложение, даже Беларусь сначала согласилась, и там уже чуть ли не приступили к проектированию этих лабораторий. Однако потом белорусы опомнились и американцам отказали. Зато особенно активничали в этом плане грузины. Под задачи американцев переоборудовали мою противочумную станцию в Тбилиси. Мою – потому что я работал в Минздраве СССР в Главном карантинном управлении. Эта станция напрямую подчинялась Минздраву Союза, минуя Минздрав Грузии. Все бы ничего, но все эти биолаборатории строились не на деньги Минздрава Грузии или Минздрава США, а на деньги Министерства обороны США. В Пентагоне есть такой хитрый департамент, он называется Агентство по сокращению военных угроз (DTRA). Вот он этим и занимался.

Немного дополню сказанное Геннадием Григорьевичем. Появлением американских биолабораторий на своей территории Грузия обязана Шеварднадзе. В 2002 году Тбилиси подписал с министерством обороны США соглашение «О сотрудничестве в сфере технологий и патогенов, связанных с развитием биологического оружия и нераспространения информации в этой сфере». В 2011 году в поселке Алексеевка под Тбилиси был отрыт Центр общественного здоровья имени Ричарда Лугара. На его строительство американцы выделили более 300 миллионов долларов, а заказчиком работ выступало DTRA. Характерно, что первым руководителем центра стала экс-глава грузинской разведки Анна Жвания, и несколько лет он функционировал под личным контролем тогдашнего главы МВД Вано Мерабишвили. Что, безусловно, подчеркивает его исключительно «мирный характер». Лаборатория в Алексеевке имеет третий уровень биологической безопасности (BSL-3). Это означает, что там могут проводиться работы с возбудителями потенциально смертельных заболеваний – чумы, туберкулеза, коронавирусной инфекции, лихорадки Западного Нила, лихорадки долины Рифт и т.д. Но, конечно, чуть менее опасными, чем такие, как вирусы Эбола, Марбург, сибирская язва и другие смертельно опасные патогены. Для работы с ними уже нужна лаборатория уровня BSL-4.

В степях Казахстана

Конечно, нас продолжают уверять, что задача у подобных объектов – благородная. Вирусы и бактерии там изучаются ради предотвращения эпидемий, сохранения здоровья людей.

— В этих лабораториях работают военные микробиологи, со званиями и погонами. – говорит Онищенко. — Даже человеку, который никогда не занимался этой проблемой, понятно, что если исследования финансируются военным ведомством, то они точно проводятся не для того, чтобы разрабатывать вакцины для детей, спасать людей и т.д. У военных свои задачи, всем понятные.

— Кроме Грузии, где эти лаборатории еще создавались?

— В эту работу очень активно включился Казахстан. Он в этом плане самый проамериканский несмотря на то, что входит в ОДКБ. Членство в одном с нами оборонном союзе ему не мешает строить еще более мощные, еще более защищенные лаборатории. В частности, в Алма-Ате, на территории Среднеазиатского Противочумного института, который там располагался в советское время и подчинялся Минздраву СССР. Несколько лет назад я заезжал в этот институт, на его территории стоял забор, а на нем красовалась вывеска, гордо извещавшая, что работы по строительству новой лаборатории финансирует Министерство обороны США. Когда в январе пошлого года мы спасали шкуру Токаева, наши десантники были переброшены в Алма-Ату. Российские военные тогда предложили руководству Казахстана пустить их в эту лабораторию, которая к тому времени уже давно работала. Но их туда не пустили. Аналогичные лаборатории есть и в Азербайджане, и в Армении. Но их отличие в том, что там они брали наши советские лаборатории и просто их переоборудовали, а не строили новые.

Центральная референс-лаборатория при Национальном научном центре особо опасных инфекций имени Айкимбаева (ЦРЛ) в Алма-Ате, о которой говорит Онищенко, как уверяет казахстанская сторона, с 1 января 2020 года полностью финансируется из национального бюджета. Однако, по мнению экспертов, она, как и центр Лугара в Грузии, по-прежнему занимается военно-биологическими исследованиями в интересах США. ЦРЛ также имеет третий уровень биологической защиты. А вот в Жамбылской области Казахстана, в поселке Гвардейском, на базе Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности (НИИПББ) в 2025 году появится лаборатория высшего, 4-го уровня (BSL-4). Работать там будут с особо опасными и экзотическими патогенами, эффективной защиты от которых нет. Для коллекции этих штаммов запланировано подземное хранилище. Надо ли говорить, что все строительство планируется осуществить за счет США.

Как Украина угодила в биосети

— На Украину они, естественно, тоже глаз положили, но долго там не активничали, потому что не были уверены, что даже те продажные режимы, которые там были, позволят им бесконтрольно заниматься своими разработками в украинских биолабораториях. – продолжает Онищенко. — У меня в Одессе была противочумная станция, построенная к Олимпиаде 1980 года. Она находилась в одесском порту. Они ее тоже переоборудовали, отремонтировали, дали деньги. Сейчас на территории Украины порядка 30 лабораторий, которые работают на деньги Минобороны США. Задача у них достаточно простая: собирать биологический, генетический материал. Мы следим за научными публикациями американских микробиологов в открытых источниках, анализируем их. И в результате этого анализа напрашивается вывод, что они там занимаются исследованиями т.н. «двойного назначения». На Украине вновь построенных современных лабораторий нет, они просто приспособили советские старые лаборатории под эту деятельность. В Харькове такой объект действует на территории одного из НИИ (Институт экспериментальной и клинической ветеринарной медицины – М.П.), в советское время он принадлежал ВАСХНИЛ (Всесоюзная академия сельскохозяйственных наук имени Ленина). В Харьковской области, в городке Мерефа, действует лаборатория, построенная на деньги Пентагона. Также создан Украинский научно-технологический центр, который координирует всю эту деятельность в Грузии, Казахстане и на всем постсоветском пространстве (распределяет гранты – М.П). В тех лабораториях, о которых я говорил, работают военные микробиологи. На Украине активно проводился сбор материала, но там нельзя проводить работы с очень опасными патогенами, потому что у них нет лабораторий с высоким уровнем биологической защиты. А вот в Грузии и в Казахстане такие лаборатории есть. Министр иностранных дел Казахстана недавно с гордостью говорил об этом в Москве на пресс-конференции. В Казахстане наши минздравовские и минсельхозовские лаборатории тоже переделали, и там активно работают несколько десятков такого рода биолабораторий.

Американские биолаборатории появились на Украине после прихода к власти Виктора Ющенко. Это было одним из условий его поддержки со стороны администрации США. 29 августа 2005 года были подписаны соглашения между Министерством обороны США и Министерством здравоохранения Украины, в соответствии с которыми и открывались эти лаборатории. Соглашения были засекречены, и долгое время общественность ничего не знала ни о самих переговорах, ни об их результатах. Правда всплыла в 2010 году, после победы на президентских выборах Виктора Януковича. Украинский экс-премьер Николай Азаров рассказывал мне в интервью, как они потребовали у американцев допуска в эти лаборатории. В 2011 году формальное разрешение на совместные инспекции было дано, но реально украинская сторона ни к чему не была допущена. В конце 2012 года правительству США была направлена из Киева официальная нота о закрытии лабораторий. И, как все помнят, дело завершилось майданом и свержением Януковича.

Зимой 2016 года на Украине вспыхнула страшная эпидемия гриппа – умирали по 20 человек в сутки. Особенно велика была смертность в Харьковской области и соседних с ней ДНР и ЛНР. Причем грипп был, на первый взгляд, вполне обычный – но вызывал необычно тяжелые осложнения. Минобороны ДНР тогда заявило об утечке штаммов смертельного калифорнийского гриппа из биолаборатории в поселке Шелкостанция, город Мерефа, что в 30 километрах от Харькова. В советские времена в городке работал НИИ Шелководства, на его-то базе и была построена биолаборатория, имеющая, между прочим, 3-й уровень биозащиты. Строительством занималась американская компания Black&Veatch – подрядчик Пентагона. Местные жители, как могли, сопротивлялись строительству опасного объекта. До Майдана в Мерефе проходили массовые протесты против лаборатории. Но после госпереворота на мнение людей всем стало наплевать.

Как американцы вышли из-под контроля

— Но почему не работает Конвенция о запрете биооружия?

— Потому что до сих пор не принят механизм международного контроля за ее соблюдением. – говорит Онищенко. – Он был разработан к 2001 году. Но в 2001 году, 18 сентября, то есть через 7 дней после атаки террористов на башни-близнецы, американские военные организовали биотеррористическую атаку внутри самих США. Чтобы не погружаться в эту тему, я коротко напомню, что было. Существует Форт-Детрик, где базируется Военно-медицинский научно-исследовательский институт инфекционных заболеваний армии США. Там есть боевая рецептура сибирской язвы, которая называется «штамм Эймса». Она была создана в 1957 году американскими военными микробиологами. Тогда еще биоинженерии не было, они просто нашли очень агрессивный вирус сибирской язвы и обработали его так, что он оказался нечувствительным ко всем видам антибиотиков. Если человек заразился, то его нечем лечить. Эти споры были разосланы в письмах многим политикам и в редакции известных СМИ, чтобы вызвать наибольший эффект. Когда конверты вскрывались, оттуда высыпался серый порошок, и человек заболевал. Причем у него сразу начиналась пневмония. При заражении обычной сибирской язвой сначала воспаляются лимфатические узлы, потом поднимается температура, пока врачи разбираются, что там у тебя, начинается сепсис, и потом уже перед смертью начинается пневмония. А тут сразу. У американцев тогда заразились сибирской язвой 22 человека, умерло 5, остальных им удалось откачать. Мы сразу на это отреагировали. Не после атаки 11 сентября, а именно после этой биотеррористической атаки мы разрешили американцам летать над нашей территорией, создать свои базы в Средней Азии, разрешили им базироваться в Джелалабаде в Афганистане. Это был такой переломный момент.

Я немного дополню слова академика: письма были разосланы якобы от имени исламских террористов. Однако следствие установило, что все это было делом рук одиночки — микробиолога Брюса Айвинса. Ему было 36 лет, и половину жизни он проработал в Военно-медицинском исследовательском институте инфекционных болезней Армии США (Форт-Детрик, штат Мэриленд). Этот институт всегда имел репутацию главной американской лаборатории биооружия. Было установлено, что споры, разосланные в конвертах, происходят именно из этого учреждения. Брюс Айвинс покончил с собой в 2008 году, не дожидаясь предъявления обвинения. Тогда писали, что в деле много странного, и Айвинс не смог бы совершить этого преступления. Тем не менее, оно считается раскрытым.

— Но как все это могло повлиять на Конвенцию о бактериологическом оружии?

— Америка отказалась подписать протокол о введении механизма контроля за соблюдением Конвенции. – объясняет Онищенко. — В Женеву тогда приехала госсекретарь США Клинтон и сказала: «Мы — пострадавшая сторона. Против нас применено биологическое оружие, и мы ничего не подписываем». Это был своевременный ход со стороны американцев, потому что механизм контроля уже был разработан, и его оставалось только доложить на заседании ООН. Каждая страна должна была его ратифицировать, и все. В этом документе регламентировалось, как в случае возникновения каких-то подозрений следует действовать. Допустим, РФ считает, что в какой-то лаборатории разрабатывают биооружие. Она подает заявку, собирается комитет, состоящий из представителей стран, подписавших Конвенцию. Они говорят: «Да, претензии России обоснованы, будем действовать». Выезжает комиссия, и та страна, в отношении которой есть подозрения, обязана предоставить ей допуск к исследованиям, дать все, что она запросит. Но в 2001 году США отвергли этот механизм и тем самым фактически вышли из Конвенции. А поскольку США и есть главный нарушитель, то Конвенция и не работает. Когда в 2020 году началась пандемия коронавируса, американцы попытались обвинить в ней Китай. Тогда в Китай выезжала международная группа. Но поскольку механизм контроля нелегитимен, китайцы инспекторов никуда не пустили, и правильно сделали. Хотя и предоставили все документы по работе лабораторий. Если бы они их пустили на территорию лаборатории в Ухане, то был бы создан прецедент. Тогда американцы, я думаю, уже к концу 2020 года с такой же комиссией приехали бы к нам. Но китайцы повели себя правильно, они им сказали: «Ребята, пошли бы вы вон – мы ничего тут не разрабатываем, вот вам наши отчеты». И они умылись.

— Сможем ли мы найти общий язык с США по поводу биолабораторий, если там сменится власть?

— Думаю, у американцев хватит ума переизбрать этого своего маразматика с болезнью Альцгеймера, но если президентом даже станет республиканец, от этого американская позиция не изменится. Новый президент, может быть, будет вести себя умнее, но все равно в том направлении, в котором нужно армии США. Кроме того, сама Конвенция уже немного устарела. Все-таки 50 лет прошло, как подписали этот международный договор, и он все это время не работает с точки зрения контроля. Сегодня наука ушла далеко, мы уже расшифровали геном человека, мы можем расшифровать каждый микроб, понять, чем он отличается от другого. Поэтому сегодня американцы ведут разработки не только бактериологического, но и этнического, генетического оружия, и к этому надо относиться серьезно. У американцев уже 300 лабораторий по всему миру, наиболее активно они работают вокруг наших границ. В октябре 2022 года американцы серьезно дополнили свою стратегию по биологической безопасности. Всемирная организация здравоохранения сегодня пляшет под их дудку. В октябрьских поправках они преднамеренное применение биологического оружия (т.е. оружия массового поражения) уже не считают экзотикой, а рассматривают как вероятный вариант наряду с тем, что может произойти непреднамеренная авария и может из лаборатории случайно вырваться какой-то вирус. С другой стороны, в этом документе написано, что к биологической безопасности США относится все, что происходит сегодня в мире. То есть где бы что ни произошло, они туда приедут и будут разбираться, как это они попытались сделать в Китае. В то же время, когда несколько лет назад в Западной Африке была вспышка Эболы, мы туда хотели поехать, но нас не пустили. Там работали американцы, французы, англичане. Вот там точно было преднамеренное применение биооружия. Поэтому Украина – это опасно, Украина – недооценена. Правда, мы периодически что-то на эту тему заявляем, но как-то очень робко и не совсем квалифицированно. Я имею в виду пресс-конференцию, которая была на прошлой неделе. Надо занимать более жесткую позицию, надо создавать коалицию.

— Но возможно ли в принципе создание этнического оружия?

— Сегодня это можно сделать. Сегодня можно смоделировать вирус на компьютере и изготовить. Но пока это чуть отсроченная перспектива. Сегодня главное – это классическое биооружие: вирусы, микробы. Не буду я говорить на эту тему. Этническое оружие возможно. Точка.

— Фиксировались ли вокруг этих лабораторий вспышки нетипичных для этой местности заболеваний?

— Главная задача вот этих лабораторий – легендирование боевого вируса под естественные проявления. Нужно создать то, что вроде бы было и раньше – клещевые энцефалиты, например, которые раньше были, но почему-то вдруг стали очень уж агрессивными. Самое главное – надо помнить, что все эти работы финансируются военным ведомством США. А оно никогда не занимается профилактикой болезней. Оно занимается разработкой наступательных рецептур.

Заключение комиссии РАН

Большинство ученых-генетиков сегодня полагают, что создать оружие, направленное против определенного этноса, нельзя в принципе. Об этом говорится в заключении комиссии экспертов Российской академии наук, которое было опубликовано в бюллетене РАН «В защиту науки» еще в 2017 году. В нем говорится, что создать «этническое оружие», которое избирательно убивало бы одни этносы (например, русских) и не затрагивало другие, невозможно. Причины следующие: 1. «Не существует вариантов генетических текстов (последовательностей нуклеотидов в молекуле ДНК), присутствующие у всех жителей одной страны, но отсутствующих у жителей других стран». Проще говоря, все люди относятся к одному биологическому виду и на генном уровне различия между ними незначительны. «Различные варианты генов встречаются у представителей разных народов, отличаясь только частотой встречаемости», — утверждают академики. Нельзя выделить варианты генов, специфичные для всего населения одной страны и отсутствующие у населения других стран. 2. «генетические маркеры, распространенные среди коренного населения одной страны, обнаруживаются и в других странах». Русские по подавляющему большинству видов мало отличаются от жителей Европы. А немногие специфические ДНК-маркеры встречаются у очень малой доли населения.

Т.е. наука сегодня исключает «даже теоретическую возможность существования генетической мишени, характерной для большинства жителей России, но отсутствующей у населения Европы и США».

А как же известные в истории случаи, когда эпидемии поражали только определенные группы населения? Как оспа — американских индейцев? Здесь сыграла роль новизна инфекции для популяции индейцев – у них не было против нее иммунитета.

Выводы ученых блестяще проиллюстрировала пандемия коронавируса. В ее начале мы услышали много глупостей про «генетическое оружие, направленное против китайцев». Но досталось всем. Умер даже целый бывший госсекретарь США. Вирусы не признают государственных границ. Поэтому эксперименты с биологическим оружием опасны и для его создателей. Джинн, вырвавшийся из пробирки, рано или поздно найдет и непременно убьет своего создателя.

Мария Перевозкина

Оригинал материала: “Московский комсомолец”