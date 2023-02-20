Мнение: Зачем Байден приехал в Киев?

Байден приехал в Киев. То ли так и было задумано, то ли случайно получилось, но президент США прибыл на Украину накануне оглашения послания президента России.

Байден пообещал, что Украине будут выделены «миллиарды» в виде бюджетной помощи — помимо военной помощи на $500 млн, в которую войдут новые системы HIMARS, средства ПВО, а возможно, даже поставки дальнобойного оружия. Кроме того Байден заявил, что США с союзниками пообещали передать Украине около 700 танков, тысячи бронемашин, более 2 миллионов артиллерийских снарядов….

Но вернемся к посланию президента России. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова в своем послании Владимир Путин уделит много времени теме специальной военной операции. Потому что «вся наша жизнь сейчас крутится вокруг темы СВО» и специальная военная операция влияет на континент.

Дословно: «Конечно, на таком ответственном и очень сложном этапе нашего развития, нашей жизни все ожидают послания в надежде услышать оценку происходящего, оценку спецоперации, оценку международной ситуации и видение президентом того, как мы с этим справляемся и как мы пойдем развиваться дальше» (цитата – отсюда).

После визита Байдена в Киев, послание Путина вроде бы должно быть скорректировано. С учетом новых реалий, к примеру, обещания Байдена поставить Украине дальнобойное оружие. Но меня ничуть не удивит, если президент России сделает вид, что вообще не знает о визите президента США в Киев. Или Путину все-таки доложат, что Байден приехал в Киев? Что Байден и Зеленский прогулялись по Киеву? Что Байден пообещал Зеленскому поддержку?

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