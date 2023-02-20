Шикарный тренд, который будет вирусным в 2023 году: как вписать в образ универсальные ожерелья с медальонами

В этом году будет возрожден тренд на ожерелья более минималистичного вида, многие из них содержат медальоны. В сочетании с цепочкой это позволяет получить элегантный и стильный дизайн. Более того, украшения с медальонами будут носить в 2023 году не только женщины, но и мужчины.

Такие ожерелья предлагаются как вместе с цепочкой, так и в виде отдельного медальона. Вы можете приобрести отдельный вариант и сочетать его со своей любимой цепочкой. Если вы хотите соответствовать моде, можно рассмотреть несколько интересных сочетаний.

Гламурный вариант

Хотя ожерелья с медальонами обычно являются утонченными и изящными альтернативами более массивным и эффектным украшениям, это не говорит о том, что бижутерия должна быть скучной. Многие изделия с медальонами действительно минималистичны, тогда как другие представлены более гламурными вариантами. Обратите внимание на медальоны с цветными камнями и стразами.

Подчеркните минималистичный наряд

Если вы ищете изящный утонченный аксессуар, который подчеркнет ваш монохромный нейтральный наряд, попробуйте использовать модель с золотистым медальоном. Это шикарное модное изделие просто окутывает образ очарованием и придает непревзойденный вид минималистичному ансамблю. Не следует перегружать монохромный образ. Такие украшения подойдут для девушек, которые стараются создать неброские образы.

Сочетайте с другими украшениями

Массивные украшения обычно носят отдельно, не дополняя их чем бы то ни было еще. Но, если речь идет об ожерелье с медальоном, можно сочетать его с самыми разными серьгами и браслетами. Поскольку дизайн золотых медальонов прост и одновременно шикарен, вы можете надевать эффектные серьги и множество браслетов, которые создадут в образе многослойность.

Несколько ожерелий

Если вы решитесь на одно ожерелье с медальоном, почему бы не дополнить его несколькими подобными? Эти украшения в комплекте подчеркивают смелый стиль. Вы можете найти ожерелья с медальонами разной длины, а сами подвески могут иметь разный диаметр.

На длинной цепочке

Хотя обычно золотистые ожерелья с медальонами не представлены моделями на сверхдлинных цепочках, вы можете выбрать нечто подобное и сочетать с соответствующей одеждой. Длинная цепочка позволяет сделать аксессуар более эффектным. А базовый топ можно сделать за счет этого более привлекательным.

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Сочетайте с глубоким декольте

Ожерелье становится куда более привлекательным, если украшает ваше глубокое декольте. Золотой медальон от этого смотрится куда более соблазнительным. При этом вовсе не имеет значения, какой предмет одежды вы выберете – платье или блузу с V-образным вырезом.

Сделайте свой образ индивидуальным

Аксессуары могут не только дополнять ваш образ, но и помогать самовыражаться. Поэтому выбирайте золотые медальоны, которые бы отражали вашу самоидентичность. Ожерелья могут иметь инициалы – ваши или вашего любимого человека, самые разные дизайны и рисунки, отражающие ваши жизненные пристрастия, хобби или интересы. Позвольте себе выразиться через украшение, которое будет модным в этом году.

На длинной и короткой цепочках

Еще один вариант сочетания ожерелий с медальонами – использование цепочек разной длины. То украшение, что имеет более короткую цепочку, можно дополнить подвеской меньшего диаметра. Тогда как основной медальон будет побольше и приближен к вашему декольте.

С массивными цепями

Массивные цепи смотрятся изящно и очень привлекательно на женской шее. Их можно носить и отдельно, но куда более броскими и массивными они смотрятся с ожерельями, которые дополнены медальонами. Используйте сразу две цепочки, одна из которых будет покрупнее, а другая – помельче. Между ними будет располагаться золотистый кулон.