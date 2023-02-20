Почти как в “Завтраке у Тиффани”: лучшие способы стилизовать очки “кошачий глаз”, которые станут самым актуальным выбором весной 2023 года

Очки «кошачий глаз» готовятся стать самыми популярными весной 2023 году. Они были созданы в 1930-х годах и вошли в моду после выхода классического фильма «Завтрак у Тиффани» аж три десятилетия спустя. Если вы тоже хотите обзавестись этим аксессуаром, следует рассмотреть несколько модных сочетаний, которые позволят вам выглядеть непревзойденно.

Минималистичный шик

Если вы предпочитаете более минималистичную и менее классическую эстетику, это не значит, что вы не можете наслаждаться очками «кошачий глаз». Вам просто нужно найти не такую круглую оправу для очков и сочетать ее с монохромным нарядом, чтобы добиться того самого нейтрального минимализма.

Вневременная классика

Сочетайте классические черные солнцезащитные очки «кошачий глаз» не только с одеждой, но и с подходящей прической. Отличным решением станет длинное каре. Что же касается наряда, вы можете надеть платье с глубоким вырезом и дополнить его плетеной сумочкой на длинном ремешке. Идеально-красная помада для такого образа необязательна, но вы можете попробовать.

Высокая мода

Пара эффектных солнцезащитных очков «кошачий глаз» – отличный повод, чтобы выглядеть по-настоящему гламурно. Найдите смелую оправу большого размера, желательно с принтом под мех животных. Такие очки можно сочетать с еще более кричащим нарядом, яркими губами и пышной прической. Если образ требует, можно добавить еще и украшения.

Мило и непринужденно

Если вы предпочитаете повседневный образ для похода за кофе, используйте солнцезащитные черные очки в геометрической оправе и дополните ими свой повседневный ансамбль из черных легинсов, укороченной куртки и новомодных кроссовок. Если ваш образ будет дополнен прической с окрашиванием балаяж, вы будете выглядеть сногсшибательно.

В стиле бохо

Если вы купили шикарную плиссированную юбку-макси, а также атласный топ с длинными рукавами и ищете для вашего струящегося образа подходящие аксессуары, обязательно приобретите очки «кошачий глаз» в белой оправе.

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В стиле панк

Вам может показаться, что солнцезащитные очки «кошачий глаз» не для вас, потому что ваш стиль более брутальный. Но можете быть уверены, что обязательно найдутся подходящие очки для вас. Просто подберите пару в металлической оправе с заостренными уголками. Не стесняйтесь надевать ваши обычные украшения, чтобы образ казался еще более эксцентричным. Наденьте армейские ботинки и аксессуары в стиле панк.

Многослойность образа

Если вы любите создавать многослойные образы, дополняя их множеством аксессуаров и текстур, очки “кошачий глаз” как раз для вас. Они могут иметь цветную оправу и необычную форму с заостренными уголками рядом с крыльями носа.

Наденьте ваш любимый свитер, дополните его жакетом, джинсами с прямым кроем, а также сумочкой через плечо в белом цвете. Обязательно наденьте так модные сегодня украшения с медальонами. Образ окажется более завершенным, если вы наденете массивные серьги и золотистые каффы.

Стритстайл

Если вы полагаете, что прогулка с собакой – это не время, чтобы выглядеть превосходно, должно быть, вам нужно пересмотреть свои взгляды. Даже если вы не собираетесь создавать каких-то особых образов, свой обычный стритстайл вы можете дополнить очками “кошачий глаз” в классическом дизайне. Теперь вы выглядите шикарно.

Звездный стиль

Это тот самый случай, когда не аксессуар подбирается под одежду, а наоборот. Вы можете надеть очки, стоя перед зеркалом дома, а затем уже собрать весь остальной образ.

Наденьте базовую черную футболку, джинсы до щиколотки, классические туфли из глянцевой кожи, а сверху накиньте яркий плащ. Все, что вам будет нужно для завершения образа, – это черная сумочка, которую вы свяжете визуально с очками и футболкой.