 

Освежают образ, заставляют кожу сиять: как подобрать оттенок драгоценных металлов к тону кожи

20.02.2023, 13:14, Разное
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Лучшими украшениями являются изделия из благородных металлов. По-прежнему в тренде классика, которая никогда не выходит из моды. Однако очень важно подобрать для себя металл, который будет идеально подходить вашему типу. По каким критериям должен осуществляться выбор, пойдет речь в данной статье.

Определение тона кожи

Наверняка многие из вас мечтают о том, чтобы подбирать одежду, краску для волос и украшения, основываясь на том, к какому типу вы относитесь: холодному или теплому. Однако далеко не все умеют это определять. Можно отправиться за консультацией к специалисту или сделать это самостоятельно.

Есть несколько способов определения, и одним из них является использование белой футболки. Наденьте изделие с воротом под шею и оцените степень контраста. Если кожа на белом фоне выглядит достаточно яркой, это означает, что вы относитесь к теплому типу. А если на фоне футболки кожа выглядит бледной, у вас холодный тип.

Также можно определить свой тип по запястью. Посмотрите на него при ярком свете, вены желтого или зеленого цвета принадлежат обладателю теплого типа, синего или фиолетового — холодного.

Можно также посмотреть на цвет глаз, где карие и другие оттенки коричневого — это теплый тип, а голубые и зеленые — холодный. Естественные коричневые также во всех оттенках, а также с золотым переливом волосы относятся к теплому типу внешности, светлые с пепельным оттенком и черные — к холодному.

Выбор украшений для каждого типа

Определять с тоном кожи, можно приступить к выбору ювелирных изделий. Представителям теплого типа подойдут украшения из золота, холодного – из серебра. Золотые изделия на теплом тоне кожи будут замечательно смотреться с такими камнями, как рубины, гранаты и изумруды.

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Серебряные отлично сочетаются с камнями, которые переливаются пурпурным, розовым или голубым цветом. К примеру, это могут быть аметисты, розовые сапфиры и аквамарины. Помимо серебра холодному типу внешности идеально подходит платина и белое золото, которые также имеют серебристые оттенки.

Вместо заключения

Стоит отметить, что представители холодного типа, предпочитающие серебру золото, могут не ограничивать себя в выборе, если немного загорят на солнце. Также не исключено использование серебристых металлов обладателям теплого типа. Нужно принимать во внимание все три критерия: тон кожи, цвет глаз, цвет волос (которые также можно окрасить по своему усмотрению).

Это говорит о том, что выбор должен быть индивидуальным, и он необязательно должен соответствовать критериям на все 100%. Все зависит от вашего вкуса, поэтому отталкивайтесь в первую очередь от него.


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