Боже! Изуродованную пластикой Алентову выставили перед толпой зевак

80-летняя актриса

и вдова Владимира Меньшова Вера Алентова появилась на фотографии звездной

коллеги. Артистка Дарья Повереннова в микроблоге поделилась кадром с гастролей

— труппа посетила Петергоф, а теперь отправляется в Новгород. Веру Валентиновну,

можно сказать, выставили перед толпой зевак — поклонники были рады увидеть любимицу

в кадре.

Говорят, что лицо

звезды фильма “Москва слезам не верит” — это результат работы

нескольких пластических хирургов. Злые языки и вовсе считают, что изуродованную

пластикой Веру Алентову уже нельзя увидеть смеющейся или плачущей — лицо

застыло в одном выражении. Однако новая фотография показывает обратное.

Коллега Дарьи

Поверенной позирует с легкой улыбкой и непринужденным взглядом. Вера Алентова и

в молодости держала такое выражение лица на фотографиях. Сейчас актриса

выглядит свежо и подтянуто, особенно на фоне белых волос.

Даже после ухода

любимого супруга Алентова следит за собой. Напомним, что ранее актрису заметили

в свете с обручальным кольцом. Оказывается, смерть не стала помехой любви

Меньшова и Алентовой, она продолжает считать себя замужней женщиной, а потому и

носит кольцо.