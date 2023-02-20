 

Блинкен: Американские чиновники обсудили с Маском возможность использования Starlink в Украине

20.02.2023, 9:37, Разное
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Энтони Блинкен, государственный секретарь США, заявил, что представители администрации президента США Джо Байдена обсуждали с генеральным директором SpaceX Илоном Маском использование сети спутниковой связи Starlinks в Украине. Об этом он заявил в интервью телеканалу NBC.

Блинкен заявил, что не может расширить содержание их разговоров, но может лишь констатировать, что они имели место. Илон Маск, глава SpaceX, ранее заявил, что не допустит перерастания конфликта в Украине в Третью мировую войну. Он сказал, что хотя сеть Starlink необходима для связи, она не должна использоваться для эскалации.

Гвинн Шотвелл, президент SpaceX, 9 февраля объявил о решении ограничить доступ к сети спутниковой связи Starlinks для военных беспилотников из Украины. Михаил Подоляк был советником президента Владимира Зеленского. Он высказался о том, что с основателем SpaceX Илоном Маском необходимо проконсультироваться по вопросу доступа украинских беспилотников к сети Starlink.


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