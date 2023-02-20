«Созидательное разрушение» — французские бренды одежды масс-маркета массово банкротятся

Во Франции один за другим вынуждены объявить о принудительной реорганизации или ликвидации крупнейшие отечественные бренды одежды масс-маркета, рассказывает France info. После ипотечного кризиса 2007 года коронакризис, изменение моделей потребления и недостаточные вложения в цифровизацию усугубили проблемы в секторе, однако на смену устаревшим компаниям придут новые, более гибкие и отвечающие новейшим тенденциям.

Железные решётки опущены, а на витринах — прощальные объявления. Вот уже несколько месяцев друг за другом появляются новости о принудительной реорганизации или ликвидации (ритейлеров по продаже одежды. — ИноТВ). Camaïeu, Kookaï, Pimkie, André, San Marina — бренды масс-маркета средней ценовой категории больше не популярны. Это не такая уж новая тенденция.

ЖИЛЬДА МЕНВЬЕЛЬ, директор центра экономического мониторинга Французского института моды: Сейчас прошло уже много лет, но мы всё же вспоминаем, что в 2007—2008 годах случился ипотечный кризис, после которого покупательная способность населения снизилась. В этом секторе мы очень зависим от экономического контекста, но он был неблагоприятным. Так что в 2015 году у некоторых крупных французских компаний средней ценовой категории начались проблемы, потому что этот сектор особенно сильно пострадал.

Чёрная полоса началась в сентябре 2022 года принудительной ликвидацией компании Camaïeu и увольнением свыше 2 тысяч человек. За этим последовала принудительная реорганизация Kookaï с 320 сотрудниками и знаменитого магазина обуви André, где работает 280 сотрудников.

Коронакризис, новые модели потребления, недостаточные вложения в цифровизацию — множество факторов ускорили крах этих традиционных брендов. Однако, похоже, для масс-маркета средней ценовой категории ещё не всё потеряно.

ПАСКАЛЬ ДЕ ЛИМА, главный экономист консалтинговой компании CGI Consulting: Существует созидательное разрушение, то есть разрушение этих менее креативных и инновационных брендов, от которых к тому же после пандемии коронавируса французы отказались, которые не догадались спонсировать цифровизацию. Но в то же время возрождение других брендов, у которых больше новизны и гибкости, так что они могут быстрее приспосабливаться.

Для борьбы с таким кризисом масс-маркета Торговый союз, куда входят 27 тысяч магазинов, призывает властей разработать инвестиционный план для перестройки сектора.

Дата выхода в эфир 18 февраля 2023 года.