 

Как перестать покупать ерунду: 4 способа экономии

20.02.2023, 8:16, Разное
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При каждом посещении супермаркетов большинство людей становится жертвами маркетинга – покупают даже те продукты и товары, которые изначально не собирались брать. Необходимо всегда помнить об экономии и не поддаваться на провокации в магазинах. Тогда удастся приберечь пару тысяч (или даже больше) и потратить денежные средства на действительно нужные вещи.

Первое, о чем нужно знать: в супермаркетах продукты первой необходимости находятся в самом конце зала. Поэтому если вы зашли только за хлебом, уверенно пройдите мимо всех стеллажей и витрин. Если же вы просто ищите продукты подешевле, не смотрите по сторонам. Они всегда на нижней полке. А вообще, вооружитесь списком покупок перед походом в магазин. В таком случае вы не попадетесь ни на одну уловку маркетолога.

Во-вторых, вы должны скептически относиться к ажиотажу. Как правило, его создали специально. Например, в онлайн-магазинах часто пишут, что осталось всего несколько штук того или иного товара. Это указывают специально. Так продавцы пытаются вызывать у потенциального покупателя беспокойство. Велика вероятность, что он приобретет товар, поддавшись эмоциям. Так что лучше положить вещь в корзину и немного подождать. Покупку нужно хорошенько обдумать, тем более, если речь идет о трате большой суммы.

Также не стоит вестись на скидки, ведь не исключено, что они мифические. Бывает так, что в сезон распродаж стоимость товара не меняют, а просто пишут ее красными цифрами, а рядом указывают цену повыше и зачеркивают ее. Делая выбор, исходите из своих потребностей и возможностей. Не бойтесь упустить выгоду, ведь наверняка она вам лишь кажется.

Научитесь по-другому смотреть на ценники, которые заканчиваются на девятки. Это старый дедовский метод привлечения внимания покупателя. Округляйте сумму в большую сторону. Если вы видите, что товар стоит 999 рублей, то представляйте сразу 1000, а если перед вами 9999, то это 10000. Помните об этой и других уловках маркетологов, которые заставляют вас наплевать на экономию. Тогда вы перестанете покупать ерунду.


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