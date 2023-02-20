 

Универсальный, благородный и очень модный: весенние дизайны коричневого маникюра – одного из главных трендов года

20.02.2023, 7:40, Разное
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Если вы любите простой и сдержанный маникюр, вам понравится нейл-арт, который будет в тренде в этом году. Речь идет о коричневом оттенке, который будет становиться частью самых разных дизайнов.

Этот цвет подходит не только для теплого сезона, его можно носить круглый год. Еще одно преимущество коричневого цвета ногтей заключается в том, что он хорошо смотрится как на длинных, так и на коротких ногтях. Кроме того, они могут иметь самую разную форму, а цвет каждую из них только будет подчеркивать.

Значение коричневого цвета на ногтях

Коричневый цвет ассоциируется с землей и природой. Большинство оттенков этого цвета воспроизведено в природных элементах. Коричневый цвет создает ауру теплоты и естественности. Если оформить с помощью коричневого цвета ногти, удастся получить очень изысканный образ.

Двухцветный контраст

Если вы выбрали коричневый цвет для своих ногтей, это вовсе не значит, что вы не можете сочетать его с другими оттенками. Хорошо с коричневым сочетается черный. Пару ногтей на каждой руке можно окрасить в два цвета, нанеся каждый из них вдоль ногтевого ложа. Это позволит визуально удлинить ногти.

Французско-китайский маникюр

Коричневый цвет может лечь в основу французского маникюра. Еще нанесите интересный дизайн в китайском стиле на один ноготь, например, на безымянном пальце. Пусть это будет графическое проявление двух противоположностей Инь и Ян.

Идеально гладкий

Для девушек, которые предпочитают классику, отлично подойдет маникюр в монохромном оттенке с глянцевым покрытием.

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Французский классический

Если вы только хотите попробовать, идет ли вам коричневый цвет, вы можете начать с малого и сделать французский маникюр. Основная часть ногтя будет оставаться прозрачной, а вот на самых кончиках будет лак коричневого цвета.

Сахарный

Если вы делаете маникюр в салоне красоты, мастер сможет вам предложить множество оттенков коричневого цвета. Выберите тот, что принадлежит к более темной палитре. Один ноготок можно оформить в дизайне “сахарная посыпка”.

Коричневый миндаль

Что может быть более естественным в сочетании с натуральным коричневым, чем природная форма миндаля? Такие ноготки смотрятся изящно и очень женственно.

Под кожу крокодила

Сделайте свои ноготки настоящим произведением искусства: создайте на них дизайн под кожу крокодила. Для того чтобы сделать маникюр более дорого выглядящим, один ноготь можно выполнить с использованием золотой затирки.


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