Тайна японской мумии русалки наконец раскрыта

Как выяснилось, таинственная находка, которая долгое время хранилась в храме Эндзюин в Асакучи, Япония, — это искусная подделка.

Существу, которое, как говорят, было поймано в Тихом океане у побережья японского острова Сикоку между 1736 и 1741 годами, поклонялись на протяжении веков.

Согласно мифу, это существо дарует бессмертие тому, кто отведает его плоть. Главный священник Кодзен Куида сказал японской газете The Asahi Shimbun: – Мы поклонялись ей, надеясь, что это поможет хотя бы немного смягчить пандемию коронавируса.

Научный анализ показал, что предполагаемое многовековое «существо» в значительной степени представляет собой формованный объект, состоящий из бумаги, ткани, хлопка и других компонентов.

30-сантиметровая мумия была найдена в деревянной коробке с запиской, которая гласила: «Русалка попала в рыболовную сеть на побережье провинции Тоса (современная префектура Коти) между 1736 и 1741 годами».

Верхняя часть тела мумии напоминала примата с ушами, носом и волосами на голове, а также пятью пальцами на обеих руках. Нижняя часть была покрыта чешуей и выглядела, как рыбий хвост.

Проанализировав останки с помощью рентгена, компьютерной томографии высокого разрешения и другого современного оборудования, ученые пришли к выводу, что некоторые части «русалки» были биологического происхождения. Например, кости хвостового и спинного плавников, а также челюсть хищной рыбы. К бумажному телу была приклеена чешуя рыбы фугу и шерсть животных.

Однако ученые не нашли никаких крупных костей в позвоночнике или грудной клетке, а челюсть была единственной костью в голове. Внутренняя часть тела состояла в основном из ткани, бумаги и хлопка. Голова была почти полностью сделана из хлопка с гипсом и подобными материалами.

Исследователи также попытались провести анализ ДНК, но никакой ДНК у русалки обнаружено не было. Однако ученым удалось установить, что мумию создали в конце 1880-х годов.